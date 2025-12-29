scorecardresearch
 
दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रेस्टोरेंट की छत से गिरकर 11वीं के छात्र की मौत, दोस्तों के साथ गया था घूमने

उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में रेस्टोरेंट की छत से गिरने से 16 साल के छात्र की मौत हो गई. छात्र दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया था. छत पर लगे प्लास्टिक शेड पर चढ़ते ही वह टूट गया और छात्र नीचे गिर पड़ा. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

16 साल के छात्र की मौत (Photo: Representational)
उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रविवार देर दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया. दोस्तों के साथ घूमने गया 11वीं कक्षा का एक छात्र रेस्टोरेंट की छत से गिर गया. गंभीर रूप से घायल छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, 28 दिसंबर को शाम करीब 5.51 बजे मॉडल टाउन थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. कॉल में बताया गया कि गुजरांवाला टाउन स्थित इनविटेशन रेस्टोरेंट में एक बच्चा गिर गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल छात्र को इलाज के लिए पेंटामेड अस्पताल ले जाया जा चुका था.

रेस्टोरेंट की छत से गिरा छात्र

मृतक छात्र की पहचान कबिन कुमार के रूप में हुई है. वह अशोक विहार स्थित प्रूडेंस स्कूल का छात्र था और कक्षा 11 में पढ़ता था. पुलिस ने बताया कि कबिन अपने तीन दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया था. इनमें उसके क्लासमेट कबीर और यश त्यागी शामिल थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी दोस्त रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंचे थे. इसी दौरान कबिन पास की दुकानों के बीच लगे एक प्लास्टिक शेड पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि शेड उसके वजन को संभाल नहीं सका और टूट गया. शेड टूटते ही कबिन सीधे नीचे जमीन पर गिर गया.

इलाज के दौरान मौत

हादसे के तुरंत बाद कबिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. हालांकि गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस रेस्टोरेंट परिसर में सुरक्षा इंतजामों की भी जांच कर रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और सुरक्षा में कोई लापरवाही थी या नहीं, इस पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

