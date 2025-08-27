सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, कहा- AAP फर्जी रेड से नहीं डरेगी, पीएम को डिग्री दिखानी ही पड़ेगी

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार सुबह दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की.मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर 18 घंटे तक चली ईडी की रेड के बाद मनीष सिसोदिया उनके घर पहुंचे थे. इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की फर्जी रेड से आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं और पीएम मोदी को डिग्री तो दिखानी ही पड़ेगी.

सिसोदिया ने कहा कि देश की जनता जब-जब भाजपा और मोदीजी से सवाल पूछती है, तब-तब ईडी कहीं ना कहीं छापेमारी कर देती है. सौरभ भारद्वाज के यहां भी ईडी की फ़र्ज़ी रेड पीएम मोदी की फ़र्ज़ी डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए की गई थी. 18 घंटे की ईडी रेड और साजिशों के बाद भी अडिग सौरभ भारद्वाज की हिम्मत और साहस हमारे लिए मिसाल है. हम सभी एक परिवार हैं और जब तक हम साथ हैं, कोई भी झूठ और साजिश हमें नहीं झुका सकता.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि 18 घंटे तक चली इस रेड में ईडी ने सौरभ के परिवार से पूछताछ की, घर की तलाशी ली, कागज-पत्र देखे, लेकिन यह सब केवल दिखावा था. ईडी का एकमात्र काम अब भाजपा के संकट को टालना है. जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कोई सवाल पूछे जाते हैं, तब ईडी सामने आ जाती है और किसी विपक्षी नेता के घर रेड डाल देती है.

सिसोदिया ने लगाए बीजेपी पर आरोप

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सौरभ भारद्वाज के घर रेड इसलिए कराई गई, क्योंकि सोमवार से देश में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे थे. मामला कोर्ट में चला गया था. कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि पीएम अपनी डिग्री दिखाते क्यों नहीं हैं? इसलिए भाजपा ने फर्जी केस बनाने की सोची. उन्होंने कहा कि फर्जी रेड और फर्जी केस में ईडी एक्सपर्ट है. इसलिए मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड कराई गई ताकि पीएम मोदी को उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवाल की बदनामी से बचाया जा सके.

'हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़े'

मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज मिला है, जिस पर लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी. ये देश के दिल की बात है कि पीएम को डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, चाहे रेड करो या गिरफ्तार करो. पहले भी हमारे नेताओं को गिरफ्तार कराया है. उन्होंने सौरभ भारद्वाज और उनके परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा परिवार एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ लड़ाई में खड़ा है.

