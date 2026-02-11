scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में वीडियो शूट करने वालों पर होगी कार्रवाई

विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की है. स्पीकर कक्ष में वीडियो बनाने और साझा करने पर कार्रवाई पर विचार हो रहा है.

Advertisement
X
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है. (Photo: PTI)
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है. (Photo: PTI)

विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ओम बिरला ने सदन में 'खुलेआम पार्टीबाज़ी' की और इस वजह से मामला सुलझने तक उन्हें कार्यवाही की अध्यक्षता से हटना पड़ा. सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में वीडियो बनाने वाले सांसदों पर कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है.

संबंधित अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसने वीडियो शूट किया और किसने उसे मीडिया में साझा किया. लोकसभा अध्यक्ष का कक्ष सदन का ही हिस्सा माना जाता है.

ऐसे वीडियो बनाने और साझा करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, देखें 100 शहर 100 खबर
हल्ला बोल: संसद में विपक्ष को हंगामे पर विश्वास है, मुद्दों पर अविश्वास?
Om Birla: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तक लोकसभा से दूरी
Lok Sabha: Om Birla पर अविश्वास प्रस्ताव कैसे हुआ पास?
Om Birla
स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे

सदन नहीं जाएंगे बिरला...

इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को फैसला किया कि जब तक विपक्षी सांसदों के उन्हें हटाने की मांग वाले नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा और फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे सदन में नहीं आएंगे.

हालांकि, नियमों के तहत ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी उन्होंने सदन में नहीं आने का फैसला किया है. अगर सरकार या विपक्ष उन्हें मनाने की कोशिश भी करता है, तो भी वे नहीं आएंगे.

Advertisement

ऐसी संभावना है कि स्पीकर को हटाने के मोशन पर बजट सेशन के दूसरे हिस्से के पहले दिन, 9 मार्च को चर्चा हो सकती है. इसके लिए, 50 सांसदों को हाथ उठाने होंगे. इसके बाद, चेयर मोशन पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे

मंगलवार को, ओम बिरला ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को विपक्षी सांसदों के नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी और उनसे ज़रूरी कार्रवाई करने को कहा. यह नोटिस कई विपक्षी पार्टियों की ओर से कांग्रेस MP के सुरेश ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को दिया था.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement