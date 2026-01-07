JNU नारेबाजी मामले में केस दर्ज, पीएम मोदी और अमित शाह पर हुई थी आपत्तिजनक टिप्पणी

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में लगे विवादित नारों पर अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है. बुधवार को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. NCR में भड़काऊ बयान, शांति भंग करने के आरोप लगे हैं. इसके लिए क्रमश: BNS की धारा 352 और 353 लगी है.

वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है. बताया गया कि ये एक्शन जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद लिया गया है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में कानूनी राय ली गई और शिकायत में एनसीआर संख्या 02/26 धारा 352/353(1)/3(5) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया.

बता दें कि JNU कैंपस में पांच जनवरी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी. इसका वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया था.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

