इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में मिला 'कंकाल', जांच में निकला मॉडल

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग में इंसान का कंकाल मिलने से अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा जांच में पता चला कि ये कंकाल असली नहीं, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उपयोग होने वाला प्रेजेंटेशन मॉडल था.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर 'कंकाल' मिलने पर हड़कंप मच गया. (Photo/PTI)
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक पैसेंजर के बैग में इंसान का कंकाल मिला. सुरक्षाकर्मियों ने रेगुलर चेकिंग के दौरान एक शख्स के सामान में कंकाल जैसी दिखने वाली चीज डिटेक्ट की. जिसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस ने शख्स के सारे सामान की अच्छे से तलाशी ली.

पीटीआई के मुताबिक एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला ये कंकाल असली नहीं था. बल्कि ये एक प्रेजेंटेशन मॉडल था जिसे आमतौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. जिस शख्स के बैग से ये कंकाल मिला, वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही था.

इस मामले को लेकर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस लेवल पर किसी भी आपराधिक गतिविधि का कोई संकेत नहीं है.' उन्होंने भी बताया कि अक्सर मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के प्रेजेंटेशन कंकालों का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि एहतियात के तौर पर कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सुरक्षा टीमों और दिल्ली पुलिस को सराहा और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स को सलाह दी कि वो एयरपोर्ट जैसी जगहों पर इस तरह के एनाटॉमिकल मॉडल ले जाते समय जरूरी दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें. 

