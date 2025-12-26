scorecardresearch
 
दिल्ली के बिंदापुर में हादसा... ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में भड़की आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

दिल्ली के बिंदापुर इलाके में ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में लगी आग. (Photo: Representational)
दिल्ली के बिंदापुर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में अचानक आग लग गई. आग लगने की घटना सुबह करीब 10:57 बजे की बताई जा रही है. दिल्ली फायर सर्विसेज (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं.

एजेंसी के अनुसार, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और कुछ ही समय में उसे पूरी तरह बुझा दिया. गनीमत रही कि आग आसपास के इलाकों में नहीं फैली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चार्जिंग स्टेशन से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं. आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर विभाग को दी. आग लगते ही इलाके में मौजूद ई-रिक्शा चालकों ने अपने वाहन वहां से हटाने शुरू कर दिए, जिससे स्थिति को और गंभीर होने से बचाया जा सका.

यह भी पढ़ें: UP: बारात से एक दिन पहले शादी वाले घर में लगी आग, मातम में बदलीं खुशियां... लाखों का सामान जलकर राख

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति को बंद कराया और फिर आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकलकर्मियों की सतर्कता और तेजी के चलते आग पर जल्द काबू पा लिया गया. हालांकि, आग से चार्जिंग स्टेशन में लगे कुछ उपकरण और ढांचे को नुकसान पहुंचा है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

