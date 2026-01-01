ED की छापेमारी में गैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों पर मिले 6.37 करोड़ नकद और 16.50 करोड़ की ज्वेलरी

दिल्ली एनसीआर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कथित गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने छापेमारी के दौरान अब तक 6.37 करोड़ रुपये नकद, 16.50 करोड़ रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी और 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. जांच अभी जारी है.

ईडी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित आवासीय परिसर में की गई तलाशी में 5.12 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई. इसके साथ ही एक सूटकेस में रखी गई सोने और हीरे की ज्वेलरी भी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8.8 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा 35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई

इसके बाद ईडी ने पश्चिम दिल्ली के वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स स्थित सुनील गुप्ता के आवास और फार्महाउस पर तलाशी अभियान शुरू किया. यह कार्रवाई 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है. जांच एजेंसी के अनुसार सुनील गुप्ता की भूमिका संदिग्ध पाई गई है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने इंदरजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार को पहले कर्ज दिया था. ईडी की जांच शुरू होने के बाद अमन कुमार ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी रकम सुनील गुप्ता को ट्रांसफर करने की कोशिश की थी.

वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स से अब तक 1.22 करोड़ रुपये नकद और करीब 8.50 करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद की गई है. इसके साथ ही बीते दो दिनों में कुल नकद बरामदगी 6.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि कुल ज्वेलरी की कीमत 16.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. ईडी ने अमन कुमार के ठिकानों से भी 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं. जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में पैसों के लेनदेन और संपत्ति के स्रोतों की गहराई से जांच कर रही है.

लोन रिकवरी के नाम पर जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोप

ईडी के अनुसार इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों पर लोन रिकवरी के नाम पर लोगों से जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप हैं. इस गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अब तक 15 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. ईडी द्वारा जब्त नकदी और ज्वेलरी की तस्वीरें भी साक्ष्य के तौर पर संलग्न की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.



