scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ED की छापेमारी में गैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों पर मिले 6.37 करोड़ नकद और 16.50 करोड़ की ज्वेलरी

दिल्ली एनसीआर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी ने कथित गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के ठिकानों से 6.37 करोड़ रुपये नकद, 16.50 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 35 करोड़ से अधिक की संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं. इंदरजीत और उसके साथियों पर यूपी और हरियाणा में 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं.

Advertisement
X
गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव के ठिकानों पर छापेमारी (File Photo: ITG)
गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव के ठिकानों पर छापेमारी (File Photo: ITG)

दिल्ली एनसीआर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कथित गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने छापेमारी के दौरान अब तक 6.37 करोड़ रुपये नकद, 16.50 करोड़ रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी और 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. जांच अभी जारी है.

ईडी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित आवासीय परिसर में की गई तलाशी में 5.12 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई. इसके साथ ही एक सूटकेस में रखी गई सोने और हीरे की ज्वेलरी भी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8.8 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा 35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

gangster indrajeet yadav
गैंगस्टर इंद्रजीत यादव के 10 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
Akshaye Khanna as Rehman Dakait in Dhurandhar (Film still)
'जो पाकिस्तान न कर सका, बॉलीवुड ने कर दिखाया', धुरंधर की तारीफ में बोले रहमान के दोस्त
Akshay Khanna
'धुरंधर' में रहमान डकैत को मेकर्स ने किया ग्लोरिफाई? एक्टर बोला- वो जमाना खत्म...
Akshay Khanna
'धुरंधर' में रहमान डकैत को मेकर्स ने किया ग्लोरिफाई? एक्टर बोला- वो जमाना खत्म...
Sonipat crime branch officer attack
हरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार

इसके बाद ईडी ने पश्चिम दिल्ली के वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स स्थित सुनील गुप्ता के आवास और फार्महाउस पर तलाशी अभियान शुरू किया. यह कार्रवाई 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है. जांच एजेंसी के अनुसार सुनील गुप्ता की भूमिका संदिग्ध पाई गई है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने इंदरजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार को पहले कर्ज दिया था. ईडी की जांच शुरू होने के बाद अमन कुमार ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी रकम सुनील गुप्ता को ट्रांसफर करने की कोशिश की थी.

Advertisement

वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स से अब तक 1.22 करोड़ रुपये नकद और करीब 8.50 करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद की गई है. इसके साथ ही बीते दो दिनों में कुल नकद बरामदगी 6.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि कुल ज्वेलरी की कीमत 16.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. ईडी ने अमन कुमार के ठिकानों से भी 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं. जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में पैसों के लेनदेन और संपत्ति के स्रोतों की गहराई से जांच कर रही है.

लोन रिकवरी के नाम पर जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोप

ईडी के अनुसार इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों पर लोन रिकवरी के नाम पर लोगों से जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप हैं. इस गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अब तक 15 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. ईडी द्वारा जब्त नकदी और ज्वेलरी की तस्वीरें भी साक्ष्य के तौर पर संलग्न की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement