दिल्ली में युवक की हत्या, DDA पार्क के पीछे बदमाशों ने चाकुओं से गोदा

दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दिल्ली में युवक की हत्या. (Photo: Representational )
दिल्ली में युवक की हत्या. (Photo: Representational )

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 30-31 दिसंबर की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 33 साल के वसीम के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि वसीम पर डीडीए पार्क के पीछे लूप के पास चाकू से हमला किया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि देर रात शास्त्री पार्क थाना पुलिस को जेपीसी अस्पताल से सूचना मिली कि चाकू लगने से घायल एक युवक को अस्पताल लाया गया था, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान 33 साल के वसीम के रूप में की.

यह भी पढ़ें: गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: तालाब में मिली तीसरी डेड बॉडी, जघन्य हत्याकांड की वजह का खुलासा, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पूछताछ में सामने आया कि वसीम पर डीडीए पार्क के पीछे लूप के पास चाकू से हमला किया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Delhi Crime: दिल्ली में संपत्ति विवाद बना खूनी, बहू ने पीट-पीटकर किया ससुर का मर्डर

वहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं.फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

