scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: तालाब में मिली तीसरी डेड बॉडी, जघन्य हत्याकांड की वजह का खुलासा, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

गाजीपुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. तालाब से तीसरे युवक की बॉडी भी बरामद कर ली गई है. पुरानी दुश्मनी में तीन युवकों की हत्या कर शव पानी में फेंके गए थे. तीसरे शव के मिलने के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ ली है.

Advertisement
X
इस हत्याकांड के सिलसिले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. (Photo: X/@ghazipurpolice)
इस हत्याकांड के सिलसिले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. (Photo: X/@ghazipurpolice)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की दिशा में बड़ा कदम सामने आया है. पुलिस ने गहमर गांव के तालाब से तीसरे युवक की बॉडी भी बरामद कर ली है. यह वही मामला है, जिसमें पिछले हफ्ते पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिए गए थे.

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इराज राजा ने बताया कि 24 दिसंबर को गहमर गांव में दो बस्तियों के युवकों के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर हिंसक झगड़ा हुआ था. इस दौरान तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद वारदात को छिपाने के लिए तीनों युवकों की लाशों को तालाब में डाल दिया गया.

तीसरे मृतक अंकित सिंह (23) की बॉडी तालाब से उस वक्त मिली, जब कई दिनों बाद पानी का लेवल कम हुआ. शव तालाब के नीचे कीचड़ में दबा हुआ था. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. अंकित की बॉडी सूजी हुई थी, लेकिन खराब नहीं हुई थी. कड़ाके की ठंड की वजह से शव ज्यादा खराब नहीं हो पाया. 

सम्बंधित ख़बरें

Action in disturbance at Lucknow Swastika City (Photo - Screengrab)
जौनपुर के दबंग की लखनऊ में गुंडागर्दी पड़ी महंगी, इंस्पेक्टर की कुर्सी भी गई
female sub-inspector in Meerut behaved rudely. (Photo - Screengrab)
महिला दारोगा ने जाम में दंपति से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल होने पर गिरी गाज
Gorakhpur Sudhir murder case (Photo - ITG)
गोरखपुर: हिस्ट्रीशीटर ने की छात्र की हत्या, दोस्तों ने ली 'खून का बदला खून' की कसम
case of murder of three youths in Ghazipur (Photo - ITG)
गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: जनरेटर से तालाब का पानी निकाला, तब मिला तीसरे युवक का शव
swords distributed under leadership of Pinky Chaudhary (Photo - Screengrab)
गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' ने तलवारें बांटी, पिंकी चौधरी समेत 16 पर FIR, 10 गिरफ्तार
Ghazipur Triple Murde
तीनों युवकों की हत्या कर उनके शव को तालाब में फेंक दिया गया था.

तालाब में लगातार पानी आने के कारण पहले तलाश करना मुश्किल हो रहा था. इससे पहले इसी तालाब से विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव बरामद किए जा चुके थे और उनका पोस्टमॉर्टम कराया गया था. तीसरे शव के मिलने के बाद अब मामले की जांच और तेज कर दी गई है. पुलिस लगातार सक्रिय है.

Advertisement

इस केस में अब तक दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, तीन से चार अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. गांव के रहने वाले ईश्वर सिंह ने इस घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि दोनों बस्तियों के बीच दुश्मनी थी. 

बताया जा रहा है कि अक्टूबर में दशहरा के दौरान हुई झड़प के बाद तनाव और बढ़ गया था, जो आखिरकार ट्रिपल मर्डर में बदल गया. पुलिस का कहना है कि तीनों युवकों की हत्या कुल्हाड़ी और चाकू जैसे धारदार हथियारों से की गई थी. वारदात के बाद गांव में भारी तनाव फैल गया था और लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement