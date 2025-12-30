गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: तालाब में मिली तीसरी डेड बॉडी, जघन्य हत्याकांड की वजह का खुलासा, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की दिशा में बड़ा कदम सामने आया है. पुलिस ने गहमर गांव के तालाब से तीसरे युवक की बॉडी भी बरामद कर ली है. यह वही मामला है, जिसमें पिछले हफ्ते पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिए गए थे.

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इराज राजा ने बताया कि 24 दिसंबर को गहमर गांव में दो बस्तियों के युवकों के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर हिंसक झगड़ा हुआ था. इस दौरान तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद वारदात को छिपाने के लिए तीनों युवकों की लाशों को तालाब में डाल दिया गया.

तीसरे मृतक अंकित सिंह (23) की बॉडी तालाब से उस वक्त मिली, जब कई दिनों बाद पानी का लेवल कम हुआ. शव तालाब के नीचे कीचड़ में दबा हुआ था. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. अंकित की बॉडी सूजी हुई थी, लेकिन खराब नहीं हुई थी. कड़ाके की ठंड की वजह से शव ज्यादा खराब नहीं हो पाया.

तीनों युवकों की हत्या कर उनके शव को तालाब में फेंक दिया गया था.

तालाब में लगातार पानी आने के कारण पहले तलाश करना मुश्किल हो रहा था. इससे पहले इसी तालाब से विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव बरामद किए जा चुके थे और उनका पोस्टमॉर्टम कराया गया था. तीसरे शव के मिलने के बाद अब मामले की जांच और तेज कर दी गई है. पुलिस लगातार सक्रिय है.

इस केस में अब तक दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, तीन से चार अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. गांव के रहने वाले ईश्वर सिंह ने इस घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि दोनों बस्तियों के बीच दुश्मनी थी.

बताया जा रहा है कि अक्टूबर में दशहरा के दौरान हुई झड़प के बाद तनाव और बढ़ गया था, जो आखिरकार ट्रिपल मर्डर में बदल गया. पुलिस का कहना है कि तीनों युवकों की हत्या कुल्हाड़ी और चाकू जैसे धारदार हथियारों से की गई थी. वारदात के बाद गांव में भारी तनाव फैल गया था और लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था.

