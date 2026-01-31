scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाइट नहीं अब भक्ति लाइफ... बदलेगी दिल्ली की तस्वीर, भजन क्लबिंग से लेकर यमुना क्रूज तक का मास्टरप्लान रेडी

दिल्ली सरकार के इस मास्टरप्लान के जरिए टूर गाइड, इवेंट मैनेजमेंट और स्थानीय कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. सरकार का लक्ष्य दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर' के रूप में स्थापित करना है.

Advertisement
X
दिल्ली सरकार ने बड़ा आध्यात्मिक टूरिज्म प्लान तैयार किया है (Photo-ITG)
दिल्ली सरकार ने बड़ा आध्यात्मिक टूरिज्म प्लान तैयार किया है (Photo-ITG)

देश की सियासी राजधानी दिल्ली अब केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की वैश्विक पहचान बनने की ओर बढ़ रही है. दिल्ली सरकार ने राजधानी को ‘धार्मिक पर्यटन हब’ के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी मास्टरप्लान तैयार किया है, जिसमें आस्था, आधुनिकता और रोजगार तीनों का संगम दिखाई देगा.

चेन्नई में आयोजित टूरिज्म समिट 2026 के दौरान दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस महत्वाकांक्षी योजना का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की पहचान केवल राजनीतिक राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाई दी जाएगी.

इस मास्टरप्लान की सबसे अनोखी और चर्चित पहल ‘भजन क्लबिंग’ है. इसके तहत भक्ति संगीत, भजन और कीर्तन को आधुनिक साउंड, लाइटिंग और इवेंट फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता से एक नए, आकर्षक और सकारात्मक तरीके से जुड़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Moin Qureshi encounter in Delhi
दिल्ली के वेलकम इलाके में एनकाउंटर, हत्या का फरार आरोपी मोइन कुरैशी गिरफ्तार
The IAF has described the S-400 as a “game changer” in India’s air defence strategy.
गणतंत्र दिवस के दौरान 'अदृश्य शक्तियों' के पहरे में था दिल्ली का आसमान
Akasa Air Offloaded two Unruly Passengers from Goa-Delhi Flight after they misbehaved with Cabin Crew
'गुंडागर्दी कर रहे, सामान कैसे छुआ...', गोवा-दिल्ली फ्लाइट में दो यात्रियों का हंगामा, उतारे गए
कमांडो काजल की हत्या मामले में नया मोड
Akhilesh Yadav on Mamta Banerjee's demand on Ajit Pawar Plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर अखिलेश ने उठाए सवाल, बोले- VIP लोग अच्छे जहाज में चलें

स्पेशल धार्मिक रूट्स: मंदिरों को जोड़ने की योजना

दिल्ली के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष धार्मिक पर्यटन रूट्स विकसित किए जाएंगे. इनमें कालकाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर), कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर, प्राचीन जैन-सिख स्थल और ऐतिहासिक धरोहरें शामिल होंगी. इन रूट्स पर बेहतर सड़क, पार्किंग, डिजिटल गाइड और वर्ल्ड-क्लास टूरिस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भजन क्लबिंग का Video वायरल... क्या है ये ट्रेंड, जिसका Gen-Z में बढ़ रहा क्रेज

यमुना नदी में प्रस्तावित क्रूज सेवा इस योजना का बड़ा आकर्षण होगी. यह क्रूज पर्यटकों को दिल्ली की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव नदी मार्ग से कराएगी. साथ ही यह परियोजना यमुना के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा देगी.

रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
धार्मिक पर्यटन मास्टरप्लान से टूर गाइड, इवेंट मैनेजमेंट, होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल कलाकार, कारीगर और छोटे व्यापारियों के लिए हजारों रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है. सरकार के अनुसार यह योजना आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी मजबूती देगी.

कपिल मिश्रा ने कहा कि यह योजना पर्यटन के साथ-साथ आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को भी गति देगी. कपिल मिश्रा के अनुसार, सरकार का लक्ष्य दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है.योजना के तहत आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल टूरिज्म प्रमोशन, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज और सांस्कृतिक महोत्सव भी शुरू किए जाएंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement