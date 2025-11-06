भजन क्लबिंग का Video वायरल... क्या है ये ट्रेंड, जिसका Gen-Z में बढ़ रहा क्रेज

इन दिनों सार्वजनिक जगहों जैसे कॉफी शॉप लॉन्ज, पार्क या सोसाइटी में युवाओं के ग्रुप्स भजन गाते दिख जाते हैं. गिटार और आधुनिक वाद्ययंत्रों के साथ नई पीढ़ी के युवाओं को भक्ति में लीन देखा जा सकता है.

हनुमान चालीसा और हरे राम- हरे कृष्णा के भजन गाते Gen-Z के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कॉलेज कैंटीन और हॉस्टल से लेकर बकायदा किसी बैंक्वेट हॉल को बुक करके भी ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इसी को 'भजन क्लबिंग' नाम दिया गया है.

भक्ति गीतों पर झूमते दिख रहे युवा

भजन क्लबिंग के दौरान युवक-युवतियां भक्ति गीतों पर झूमते और तालियां बजाते दिख जाते हैं. इनमें से अधिकतर Gen-Z होते हैं. भजनों को आधुनिक म्यूजिक बीट्स के साथ मिलाकर गाया जाता है. ऐसे कार्यक्रम 'भजन क्लबिंग' के नाम से पॉपुलर हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @backstagesiblings नाम के हैंडल से एक ऐसे ही भजन क्लबिंग का वीडियो शेयर किया गया है. इसमें एक बड़े से हॉल में स्टेज पर युवाओं का ग्रुप गिटार और ड्रम के साथ हाथ में माइक लिए श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी... भजन गाते दिखाई दे रहे हैं.

उनके साथ ही हॉल में बैठे सैकड़ों युवा इस भजन को दुहराते हुए तालियां बजा रहे हैं और झूम रहे हैं. वीडियो पर लिखा है - कैसे होगी क्लबिंग जब मेरी जिंदगी का स्वाद ऐसा हो. साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा है - भजन और भोजन में संकोच नहीं करते.

अपने शहरों में भी ऐसे आयोजनों का युवाओं को इंतजार

इस वीडियो पर लोगों ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है - जेनेरेशन इज हीलिंग. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - मैं बेंगलुरु में ऐसे ही कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं. एक अन्य ने लिखा है - दिल्ली में ये कब होगा. वहीं कई लोगों ने हरे-कृष्णा लिखकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

