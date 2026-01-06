सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचीं सर गंगाराम हॉस्पिटल

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली की सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उनकी हालत ठीक है और उन्हें चेस्ट फिजीशियन की देखरेख में रखा गया है.

एजेंसी के मुताबिक, अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि यह एक रूटीन एडमिशन है, लेकिन उन्हें पुरानी खांसी की समस्या है, और वह खासकर शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण चेक-अप के लिए आती रहती हैं. सूत्र ने यह भी बताया कि उन्हें सोमवार शाम को भर्ती कराया गया था.

सोनिया गांधी दिसंबर 2025 में 79 साल की हो गई थीं.

