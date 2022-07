Delhi Rains: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी-उमस से भी राहत

Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर को आखिरकार मौसम का मिजाज बदल गया. कई इलाकों में तेज बारिश ने दस्तक दे दी, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत मिली है. झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई. आईटीओ के पास से सामने आए वीडियो में लोग भीगने से बचने के लिए फुटओवर ब्रिज के नीचे खड़े हुए दिखाई दिए. वहीं, इंडिया गेट पर भी तेज बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया.

मौसम विभाग ने भी आज दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था. मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर को जारी किए अपडेट में कहा है कि नॉर्थ, नॉर्थ-वेस्ट, वेस्ट, साउथ-वेस्ट, साउथ, ईस्ट दिल्ली और एनसीआर, रोहतक आदि इलाकों में अगले दो घंटों में बारिश होने जा रही है. इसके अलावा, चरखी दादरी, झज्जर, कसोली, रेवाड़ी (हरियाणा), देवबंद, शामली, खतौली (यूपी) आदि में भी बारिश होने जा रही.

