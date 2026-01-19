scorecardresearch
 
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी मामले में युवक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में सिक्किम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी 2 अक्तूबर को की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है. जब दिल्ली, गुजरात और पंजाब में कई जगहों से करीब 13,000 करोड़ रुपये की कोकीन और गांजा जब्त किया गया था.

ड्रग तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13000 करोड़ रुपये के बड़े ड्रग्स तस्करी मामले में सिक्किम से एक आदमी को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी की पहचान तिलक प्रसाद शर्मा (40) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर उसी सिंडिकेट के लिए थाईलैंड से लाई गई गांजे की सप्लाई में शामिल था.

सूत्र ने बताया कि यह गिरफ्तारी 2 अक्तूबर 2024 को की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है, जब दिल्ली, गुजरात और पंजाब में कई जगहों से करीब 13,000 करोड़ रुपये की कोकीन और गांजा जब्त किया गया था. सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया फिलहाल विदेश में है.  फिलहाल उसके बेटे ऋषभ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जो भी देश से बाहर है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार

ड्रग तस्करी मामले में मानी जा रही दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मामले में आगे की जांच जारी है. सूत्र ने बताया कि मल्टी-स्टेट ऑपरेशन के दौरान 15 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. जिससे ड्रग नेटवर्क के पैमाने और पहुंच का पता चला. आपको बता दें कि ड्रग तस्करी मामले में ये दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

वहीं इससे पहले भी कई बार दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. 

