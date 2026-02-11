scorecardresearch
 
पीरागढ़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 'बाबा' को किया गिरफ्तार... कमरुद्दीन नाम का ढोंगी गिरफ्तार

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में तीन लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने बाबा करीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर तंत्र-मंत्र के जरिए पैसों को कई गुना करने का लालच देकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया.

दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर मिली थीं तीन लाशें (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में तीन शव मिलने के मामले में बाबा करीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है. पिछले दिनों कार के अंदर रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी देवी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए थे, जिसे लेकर पुलिस ने अब चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 

पुलिस जांच में सामने आया कि बाबा करीमुद्दीन लोगों को कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लुभावने वादे देकर अपने जाल में फंसाता था. वह तंत्र-मंत्र के जरिए पैसों को दो से चार गुना करने का प्रलोभन देता था. 

इस गिरफ्तारी के बाद अब उन तीन मौतों के पीछे छिपी असली कहानी और बाबा की भूमिका साफ होती दिख रही है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि कार के भीतर बाबा ने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया.

तंत्र-मंत्र और पैसों का लालच...

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बाबा करीमुद्दीन कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करता था. वह पीड़ितों को यह यकीन दिलाता था कि वह अपनी तंत्र-मंत्र की शक्तियों के बल पर उनके पैसों को दोगुना या चौगुना कर सकता है. रणधीर और उनके साथियों को भी इसी तरह के सुनहरे सपने दिखाकर बाबा ने अपने प्रभाव में लिया था.

यह भी पढ़ें: तंत्र-मंत्र, क्लाइंट्स की मौत और गायब लोग...जांच के घेरे में पीरागढ़ी का ‘बाबा’, सबूत मिटाने में है माहिर

घटना के दिन कार में मौजूद था बाबा

पुलिस ने दावा किया है कि जिस दिन पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर यह वाकया हुआ, उस दिन बाबा करीमुद्दीन काफी देर तक उस सफेद टाटा टिएगो कार के अंदर ही मौजूद था. सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि बाबा कार के मालिक रणधीर के साथ वाली अगली सीट पर बैठा था. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उसके कार से उतरने के बाद या उसके रहते हुए उन तीनों की जान कैसे गई.

यह भी पढ़ें: कार में तीन लाश, हेलमेट और मर्डर की थ्योरी... क्या है दिल्ली के पीरागढ़ी कांड का पूरा सच!

रहस्यमयी मौत और पुलिस का एक्शन

शुरुआत में इस मामले में शवों पर चोट के निशान न होने के कारण कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन बाबा के कनेक्शन ने पूरी जांच की दिशा बदल दी है. बाबा करीमुद्दीन लोगों को पैसा कमाने के लालच में जोड़कर उनकी जान और माल से खिलवाड़ कर रहा था. पुलिस अब बाबा से पूछताछ कर रही है, जिससे मौत के सटीक कारणों और इस साजिश के पीछे के पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया जा सके.

