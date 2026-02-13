अभी हल्की बारिश बाकी है! दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम... जानें वेदर

दिल्ली में फरवरी के इस हफ्ते की शुरुआत में गर्मी काफी बढ़ने लगी थी, लेकिन पिछले तीन दिनों में तापमान में कुछ कमी आने लगी है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, सफदरजंग वेधशाला में कल अधिकतम तापमान 25.4°C दर्ज किया गया. जबकि 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 28.6°C तक पहुंच गया था. 11 फरवरी को न्यूनतम तापमान भी 13.2°C तक चढ़ा था.

आज सुबह यहां न्यूनतम तापमान 9.8°C रहा. पिछले 48 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान 3°C से ज्यादा गिर चुके हैं, जो काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

वहीं, फिर से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस 16 फरवरी 2026 को पश्चिमी हिमालय की ओर आने की संभावना है. इसके साथ ही उसी दिन दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन भी बनेगा. इसके असर से दिल्ली में हवाओं का पैटर्न बदल सकता है. दिल्ली में 17 फरवरी की रात से 18 फरवरी दोपहर तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

जानें वीकेंड पर दिल्ली का मौसम

वीकेंड पर दिल्ली के मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार 14 फरवरी को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है. अधिकतम तापमान 26°C से 28°C के बीच और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है.

इसके बाद अगले दिन भी 15 फरवरी 2026 को भी दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाया रह सकता है. इस दिन अधिकतम तापमान 26°C से 28°C के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 12°C से 14°C के बीच रहने की संभावना है.

IMD ने इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 17 फरवरी बारिश की संभावना जताई है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है.

