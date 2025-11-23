दिल्ली में फार्महाउस से 262 करोड़ की ड्रग बरामद, नोएडा का सेल्स मैनेजर निकला इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने राजधानी दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 262 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है. यह कार्रवाई एक फार्महाउस पर छापेमारी से शुरू हुई, जहां से मिली अहम लीड के आधार पर NCB ने लगातार तीन दिनों तक ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है.

और पढ़ें

जांच के दौरान टीम को ऐसी जानकारियां मिलीं, जिससे पता चला कि यह पूरा गिरोह विदेशी ऑपरेटर्स के निर्देश पर काम कर रहा था. फार्महाउस रेड के बाद दिल्ली-NCR में कई ठिकानों की निगरानी बढ़ाई गई और संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया.

यह भी पढ़ें: हाई-प्रोफाइल परिवार, मुबंई और गोवा से कनेक्शन... MD ड्रग्स के साथ 25 साल की युवती गिरफ्तार

नोएडा से पकड़ा गया मुख्य आरोपी शेन वारिस

NCB ने इस ऑपरेशन में 25 वर्षीय शेन वारिस को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से यूपी के अमरोहा जिले के मंगरौली गांव का रहने वाला है. गिरफ्तारी के समय वह नोएडा सेक्टर-5, हरौला में किराए पर रह रहा था और एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर काम करता था. जांच में पता चला कि शेन अपने "बॉस" के निर्देश पर फेक सिम कार्ड और व्हाट्सऐप, जांगी जैसे गुप्त चैट ऐप का इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी लोकेशन और गतिविधियां ट्रेस न हो सकें.

Advertisement

शेन को 20 नवंबर 2025 को पकड़ा गया. पूछताछ में उसने ड्रग नेटवर्क में अपनी भूमिका स्वीकारी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. उसने एक महिला एस्टर किमीनी का नाम भी बताया, जिसके जरिए एक बड़ा नशे का कंसाइनमेंट पोर्टर राइडर के जरिए भेजा गया था. उसने उसका पता और संपर्क जानकारी भी NCB को दे दी.

छतरपुर से 328 किलो मेथाम्फेटामिन बरामद

शेन की दी गई जानकारी पर NCB ने 20 नवंबर को छतरपुर एन्क्लेव फेज-2 के एक घर में छापेमारी की. यहां से 328.54 किलो मेथाम्फेटामिन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की बरामदगी को एजेंसी हाल के वर्षों में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मान रही है.

शेन की जानकारी से एजेंसी को न केवल माल बरामद करने में मदद मिली, बल्कि नेटवर्क के विदेशी लिंक, उसके स्थानीय साथी, सप्लाई रूट और लेन-देन के तरीकों का भी सुराग मिला है.

इस फ्लैट से ही ड्रग्स बरामद हुआ है.

ऑपरेशन 'Crystal Fortress' के तहत हुई कार्रवाई

वहीं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन 'Crystal Fortress' के तहत मेगा ट्रांस-नेशनल मेथामफेटामाइन कार्टेल का भंडाफोड़ करने पर NCB और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी. शाह ने कहा कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के विजन के अनुरूप एजेंसियों के बीच सीमलेस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने बताया कि सरकार top-to-bottom और bottom-to-top अप्रोच के जरिए ड्रग कार्टेल को समाप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

Advertisement

नई दिल्ली में ₹262 करोड़ मूल्य की 328 किलो मेथामफेटामाइन की जब्ती और दो आरोपियों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई है. यह दिल्ली में मेथामफेटामाइन की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है। ऑपरेशन 'Crystal Fortress' सरकार के सिंथेटिक ड्रग कार्टेल और उनके ट्रांस-नेशनल नेटवर्क को खत्म करने के सफल प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

Our govt is shattering drug cartels at unprecedented pace.



Fiercely pursuing the top-to-bottom and bottom-to-top approach to the investigation of drugs, a breakthrough was achieved by seizing 328 kg of methamphetamine worth ₹262 crore in New Delhi and arresting two. The… — Amit Shah (@AmitShah) November 23, 2025

नेटवर्क का दायरा और ऑपरेटरों की तलाश जारी

NCB की जांच में साफ हुआ है कि यह गिरोह एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसे विदेश में बैठे ऑपरेटर कंट्रोल करते थे. एजेंसी अभी सप्लायर्स, को-कॉन्सपिरेटर, फाइनेंशियल चैनल, स्टोरेज पॉइंट और ट्रांसपोर्ट रूट का पूरा नक्शा तैयार कर रही है. टीम का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

फर्जी सिम और सीक्रेट ऐप्स से चलता था 'ड्रग नेटवर्क'

दिल्ली–एनसीआर में सक्रिय बड़े सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का NCB ने खुलासा किया है. एजेंसी ने नोएडा से 25 वर्षीय शेन वारिस को गिरफ्तार किया, जो फर्जी सिम और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए गिरोह को ऑपरेट करता था. उसकी जानकारी पर NCB ने छतरपुर में छापा मारकर 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की, जिसकी कीमत 262 करोड़ से अधिक है. बरामदगी नागालैंड की रहने वाली महिला एस्थर किनिमी के फ्लैट से हुई, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया. जांच विदेशी ऑपरेटिव्स और पूरे नेटवर्क की कड़ियों पर जारी है.

Advertisement

NCB ने कहा कि केस अभी शुरुआती स्टेज में है. एजेंसियां ​​ड्रग सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, विदेशी कनेक्शन और दूसरे को-कॉन्स्पिरेटर की और गहराई से जांच कर रही हैं. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और जब्ती की उम्मीद है. NCB द्वारा गिरफ्तार किए गए दो लोगों में एक महिला एस्थर किनिमी भी शामिल है, जो नागालैंड की रहने वाली है.

---- समाप्त ----