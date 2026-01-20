दिल्ली: मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने किया पेशाब, Video वायरल होने पर आई DMRC की प्रतिक्रिया

दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर एक आदमी के पेशाब करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर लोगों ने व्यक्ति की आलोचना की और इसे सार्वजनिक जगहों पर खराब नागरिक भावना व सफ़ाई के खिलाफ बताया. वहीं अब इस वीडियो पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने प्रतिक्रिया देते हुए यात्रियों से अपने परिसर में सफ़ाई बनाए रखने में मदद करने की अपील की. एक पोस्ट में DMRC ने कहा कि वह अपने सभी यात्रियों से परिसर को साफ़ और स्वच्छ रखने में मदद करने का अनुरोध करता है. अगर यात्रियों को किसी साथी यात्री द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नज़र आती है, तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी DMRC अधिकारियों को देनी चाहिए.

युवक के हरकत की सोशल मीडिया यूजर्स ने की निंदा

वीडियो को देखकर कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस हरकत की निंदा की और इसे "शर्मनाक" और "बेहद परेशान करने वाला" बताया. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर बुनियादी नागरिक ज़िम्मेदारी की कमी पर सवाल उठाया. एक यूज़र ने लिखा कि ऐसा व्यवहार "सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में किए गए प्रयासों को कमज़ोर करता है. जबकि दूसरे ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सज़ा देने का आग्रह किया.

इसके अलावा यूज़र्स ने DMRC को भी टैग किया. जिसमें सफ़ाई के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की. साथ ही मेट्रो सिस्टम में सफ़ाई के मानकों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया.

ऐसी शिकायतों के लिए DMRC ने जारी किया टोल फ्री नंबर भी

डीएमआरसी ने यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है. ऐसी किसी भी गतिविधि के नज़र आने पर उचित कार्रवाई की जाती है. किसी भी समस्या के मामले में यात्री कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या तत्काल कार्रवाई के लिए हमारे 24x7 हेल्पलाइन नंबर 155370 पर कॉल कर सकते हैं.

