दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर शख्स ने किया पेशाब, वीडियो वायरल; लोग बोले- क्या करें, मजबूरी है

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें वायरल होती रहती हैं, लेकिन जो वीडियो इस बार सामने आया है उसने दिल्लीवालों सहित पूरे इंटरनेट को हिला दिया है. हाई-सेक्योरिटी और कड़े नियमों के लिए मशहूर दिल्ली मेट्रो इस बार एक ऐसी हरकत की वजह से सुर्खियों में है जिसने लोगों के धैर्य की भी परीक्षा ले ली.

कैमरा रिकॉर्ड करता रहा हरकत

वायरल वीडियो में एक युवक मेट्रो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ा दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड बाद वो खुलेआम ट्रैक पर पेशाब करता नजर आता है. दिल्ली मेट्रो जैसी जगह, जहां कदम-कदम पर सीसीटीवी हो और जहां हथियार से लेकर माचिस तक की जांच होती है.वहीं एक युवक का ऐसी हरकत कर देना यूजर्स को चौंका रहा है.

'ज्यादा पी ली थी'

वीडियो में मौजूद एक शख्स जब उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो आरोपी युवक बड़ी बेपरवाही से जवाब देता है-ज्यादा पी ली थी.उसका यह लापरवाह रवैया सोशल मीडिया पर और भी नाराजगी भड़का रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ नशे का मामला नहीं बल्कि पब्लिक डिसिप्लिन की परवाह न करने वाली मानसिकता है.

देखें वायरल वीडियो

‘मजबूरी हो तो क्या किया जाए’

यह वीडियो X पर @Khurpenchinfra द्वारा शेयर किया गया है और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज हासिल कर चुका है. यूजर्स इस पर अलग-अलग तर्क दे रहे हैं.किसी ने लिखा-जोर से लगे तो इंसान क्या करे, मजबूरी है.एक यूजर ने कहा-मेट्रो में टॉयलेट की सुविधा नहीं होती, ऐसे में अचानक जरूरत पड़ जाए तो इंसान करे भी तो क्या? कई यूजर्स ने बुजुर्गों और शुगर पेशेंट्स का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि ऐसी कंडीशन में यूरिन रोक पाना मुश्किल होता है, लेकिन मेट्रो में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

DMRC भी सतर्क, सुरक्षा पर उठे सवाल

वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कोई इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है. संभावना है कि मेट्रो प्रशासन इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर सकता है.

