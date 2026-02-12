scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'10 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर कर दो...', हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर बनकर शख्स को धमकाने वाला गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. व्यक्ति पर आरोप है कि उसने हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर बनकर एक व्यक्ति को कॉल किया और उससे 10 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाई.

Advertisement
X
जमीन ट्रांसफर करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
जमीन ट्रांसफर करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )

दिल्ली पुलिस ने एक 32 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर बनकर नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के एक बिजनेसमैन से करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी विकास उर्फ ​​विक्की, जो नरेला का रहने वाला है. उसे 4 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर, 2025 को अशोक विहार के रहने वाले रजत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अनजान आदमी हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा होने का दावा करते हुए उन्हें इंटरनेशनल कॉल के ज़रिए धमकियां दे रहा है. कॉल करने वाले ने गुप्ता को रोहिणी के सेक्टर 23 में मौजूद करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए धमकाने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पकड़े गए हिमांशु भाऊ गैंग के तीन गुर्गे, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police
दिल्ली पुलिस ने बवाना, बाली और भाऊ गैंग के तीन गुर्गों को किया गिरफ्तार
दिल्ली के कार शोरूम में फायरिंग, सामने आया CCTV
India Vs Namibia
T-20 WC : अपने 2nd मैच में आज Namibia से भिड़ेगा India
Delhi triple death case police reveals major details kamruddin poisoned laddoo
तांत्र‍िक, धनवर्षा का झांसा, जहरीले लड्डू; पीरागढ़ी में म‍िली 3 लाशों पर खुलासा
आम आदमी के लिए किराया देना हो रहा है मुश्किल
महानगरों में घर के किराए में लगी आग, झुलस रहा है मिडिल क्लास

पुलिस ने बताया कि यह प्रॉपर्टी जून 2022 में गुप्ता की पत्नी मेघा गोयल और साली निधि के नाम पर परवीन कुमार नाम के एक आदमी से खरीदी गई थी. गुप्ता ने क्रिमिनल धमकी और एक्सटॉर्शन के अपने आरोपों को साबित करने के लिए डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा किए. जिसके बाद पुलिस जांच शुरू की.

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हरियाणा रहने वाले की शिकायत पर 2025 में रोहिणी के बेगमपुर पुलिस स्टेशन में उसी प्रॉपर्टी के बारे में एक संबंधित केस दर्ज किया गया था. इस खुलासे से पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि शिकायत करने वाले पर दबाव बनाने के लिए धमकी भरे कॉल किए गए थे. आखिरकार पुलिस को विकास का शामिल होना पता चला और उसे नरेला में उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: हिमांशु भाऊ पर लगा मकोका, भगोड़ा अपराधी घोषित... जानिए कुख्यात गैंगस्टर की काली करतूतों की कहानी

पूछताछ के दौरान विकास ने खुलासा किया कि वह विवादित प्रॉपर्टीज़ के काम में शामिल था. उसने पुलिस को बताया कि 2022 में उसके दो साथियों ने उसे रोहिणी प्लॉट से जुड़े एक ट्रांज़ैक्शन के बारे में बताया था. जिसे बाद में गुप्ता के परिवार वालों के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया था. पुलिस ने कहा कि जब प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिशें नाकाम रहीं और शिकायत करने वाले ने इसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया, तो आरोपी ने खुद को गैंग का सदस्य बताकर उसे डराने की साज़िश रची.

विकास पर यह भी शक है कि उसने एक साथी के साथ मिलकर काम किया, जिसने दूसरों को गैंग के सदस्य बनकर धमकी देने का इंतज़ाम किया था. इस ऑपरेशन में शामिल दूसरे लोगों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement