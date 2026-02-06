'डर फैलाने वालों की खैर नहीं...', लापता लोगों के आंकड़ों पर एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2026 के पहले 27 दिनों में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबरों से चिंताएं पैदा हो गई हैं. इस पर जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि घबराने या डरने की कोई वजह नहीं है. लापता लोगों की रिपोर्ट पिछले सालों की तुलना में बढ़ी नहीं हैं.

आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच दिल्ली में 807 लोग लापता बताए गए. इनमें से 235 लोगों का अब तक पता चल गया है, जबकि 572 लोगों का अभी भी पता नहीं चला है. लापता लोगों में बच्चों की संख्या काफी ज़्यादा है, इस दौरान 191 नाबालिगों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से सिर्फ़ 48 का पता चला है.

जनता में बढ़ती चिंताओं के बीच, दिल्ली पुलिस ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा है कि जनवरी 2026 में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में लापता लोगों के मामलों में कमी आई है.

आज दिल्ली पुलिस ने एक और बयान जारी किया है, जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जो इस मामले को लेकर कई तरह की अफवाहों का हिस्सा बन रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, "कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद, हमने पाया कि दिल्ली में लापता लड़कियों की तादाद में बढ़ोतरी को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसे पैसे देकर प्रमोट किया जा रहा है. पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे."

After following a few leads, we discovered that the hype around the surge in missing girls in Delhi is being pushed through paid promotion. Creating panic for monetary gains won't be tolerated, and we'll take strict action against such individuals. — Delhi Police (@DelhiPolice) February 6, 2026

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और न ही उन्हें फैलाएं. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, डेटा लगातार चुनौतियों को उजागर करता है.

क्या कहते हैं पुराने डेटा?

2026 की शुरुआत में अभी भी लापता 137 बच्चों में से 120 लड़कियां हैं, जिनमें से ज़्यादातर 12-18 साल की उम्र की हैं. लंबे वक्त के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2016 और 2026 के बीच दिल्ली में 60 हजार से ज़्यादा बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से करीब सात हजार का अभी भी पता नहीं चल पाया है.

