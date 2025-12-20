scorecardresearch
 
सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में दिल्ली सरकार, ला सकती है एमनेस्टी स्कीम

दिल्ली सरकार राजधानी में लंबित सभी ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के पुराने चालान माफ किए जा सकते हैं. इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है.

दिल्ली सरकार लंबित चालानों को माफ करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाने की योजना बना रही है. (Photo: Representational )
दिल्ली में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है. राज्य सरकार एक ऐसी राहत योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों को माफ करने का रास्ता खुल सकता है. इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कैबिनेट में लिया जाएगा, हालांकि फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक राजधानी में लंबित सभी ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार कर रही है. 

एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई फाइल

इस योजना के तहत दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से काटे गए पुराने चालानों को माफ किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है. 

मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आएगी सरकार

अगर उपराज्यपाल से हरी झंडी मिल जाती है तो दिल्ली सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आएगी और औपचारिक मंजूरी दी जाएगी. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

