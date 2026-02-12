scorecardresearch
 
फ्री में रुकना चाहता था विदेशी नागरिक, होटल स्टाफ ने किया मना तो खुद को चाकू से काटा

दिल्ली के पहाड़गंज में एक विदेशी नागिरक ने हंगामा कर दिया और खुद को चाकू से काट लिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि वह फ्री में एक होटल में रुकना चाहता था.

विदेशी नागरिक ने जमकर काटा बवाल. (Photo: Representational )
सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज में बुधवार को एक होटल के बाहर नशे में धुत एक तुर्कमेनिस्तानी नागरिक ने खुद को चाकू से काट लिया. जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना व्हाइट ग्लो होटल के बाहर हुई, जहां जेहुन नाम का यह आदमी इस साल 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच रुका था.

अधिकारी के मुताबिक 11 फरवरी को जेहुन होटल लौटा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी. ऐसा कहा जा रहा है कि वह नशे में था. पुलिस ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं होने के बावजूद उसने रहने की जगह मांगी. होटल स्टाफ ने उसे बताया कि कोई कमरा खाली नहीं है, जिसके बाद वह गुस्सा हो गया और अपने पास मौजूद चाकू से अपने गले पर वार कर लिया.

नशे में था विदेशी नागरिक

होटल मैनेजमेंट ने लोकल बीट पुलिस को खबर दी. लेकिन जब तक वे बीच-बचाव करते जेहुन को काफी खून बह चुका था. जेहुन को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे इमरजेंसी इलाज के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में यह बात कन्फर्म हुई कि घटना के समय वह बहुत ज्यादा नशे में था.

वह होटल में फ्री में रुकना चाहता था. उससे पूछताछ की जा रही है और उसके परिजनों से भी संपर्क किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

