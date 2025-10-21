दिल्ली में दिवाली की रात 400 से ज्यादा फायर कॉल्स, ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग राख

दिवाली की रौनक के बीच दिल्ली के कई इलाकों से आग लगने की घटनाएं सामने आईं. दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक दिवाली के दिन पूरी दिल्ली में 400 से ज्यादा आग लगने की कॉल्स मिली. ये आंकड़ा पिछले सालों से काफी ज्यादा हैं. इसके अलावा दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर भीषण आग लगने से एक बिल्डिंग जलकर राख हो गई.

दिल्ली के फायर विभाग ने बताया कि दिवाली की रात पूरे दिल्ली में फायर इमरजेंसी कॉल्स मिली हैं. दमकल विभाग को रात 12 बजे तक कुल 269 फायर कॉल्स प्राप्त हुई थीं, जबकि देर रात 12 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक 138 और कॉल्स मिली हैं. कुल मिलाकर 400 से ज्यादा मिली कॉल्स पर विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की.

दमकल कर्मी ने बताया कि सभी स्टेशनों पर रात भर कर्मी तैनात रहे और हर कॉल पर फौरन एक्शन लिया गया.

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग

वहीं, दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. ये इलाका इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण गोदामों और दुकानों से भरा पड़ा है. दमकल विभाग को रात करीब 1:30 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 27 फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए. लंबी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी भी प्रकार की हताहत नहीं हुई है.

Advertisement

बता दें कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब है, जहां सैकड़ों गोदाम और ट्रांसपोर्ट कंपनियां संचालित होती हैं. आग बिल्डिंग के गोदाम और दुकान वाले हिस्से में लगी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग का शिकार मुख्य रूप से स्टोरेज मटेरियल था, लेकिन टीमों की तत्परता से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. गोदाम में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

फायर विभाग ने बताया कि दिवाली की पूरी रात छोटे-मोटे फायर इंसिडेंट्स की भरमार रही, जिनमें अधिकांश पटाखों से जुड़े थे. दमकल विभाग ने पहले से ही 23 संवेदनशील लोकेशनों पर फायर टेंडर तैनात किए थे, जिसमें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल थे.

---- समाप्त ----