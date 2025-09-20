दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार

दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया. गिरफ्तार बदमाशों में दो पुलिस की गोली से घायल भी हुए हैं. घायल बदमाशों के नाम इरफान और लालू है. जबकि तीसरे बदमाश का नाम नितेश है.

पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश कार से जा रहे थे. जिसकी जानकारी लगने के बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया. लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

आपको बता दें कि गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाया है. अब तक इस ऑपरेशन के तहत कई बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कैश की भी बरामदगी की है.

इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा एसटीएफ, सोनीपत यूनिट और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल व उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था. इस ऑपरेशन में हरियाणा के कुख्यात बदमाश रविंद्र निवासी रोहतक और उसके एक साथी अरुण निवासी सोनीपत को मुठभेड़ में मार गिराया गया था.

मुठभेड़ में मारा गया अरुण उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के आवास पर गोलीबारी में शामिल था. यह उसकी पहली ही वारदात थी. अरुण बारहवीं पास था और परिवार के लिए डेयरी का काम करता था. परिवार में बड़ा भाई एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है और पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है. परिजनों को उसके मारे जाने की खबर फोन पर मिली थी.

