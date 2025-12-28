Delhi: सात नाइजीरियन को देश से निकालने का आदेश... मेडिकल जांच के बाद डिटेंशन सेंटर भेजे गए

दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे सात नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे या फिर उनके पास भारत में ठहरने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं थे.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई 24 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर की गई. सूचना मिलने के बाद द्वारका की पुलिस टीमों ने इलाके में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया. इसी दौरान इन सातों नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा गया. जांच में सामने आया कि किसी का वीजा काफी समय पहले एक्सपायर हो चुका था, जबकि कुछ लोग बिना किसी वैध अनुमति के भारत में रह रहे थे.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे. हिरासत में लेने के बाद सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया, ताकि आगे की प्रक्रिया की जा सके.

यह भी पढ़ें: नाइजीरियन के पास मिली 42 लाख की ड्रग्स... विदेश से आकर कैसे करने लगा स्मगलिंग, जांच में जुटी

मेडिकल जांच के बाद आरोपियों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया गया. FRRO ने मामले की समीक्षा के बाद सभी सातों नाइजीरियाई नागरिकों के डिपोर्टेशन (निर्वासन) का आदेश दिया. इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां वे डिपोर्टेशन की औपचारिकताएं पूरी होने तक रहेंगे.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ समय-समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विदेशी नागरिकों का सत्यापन अभियान जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा.

---- समाप्त ----