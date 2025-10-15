नाइजीरियन के पास मिली 42 लाख की ड्रग्स... विदेश से आकर कैसे करने लगा स्मगलिंग, जांच में जुटी

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 214 ग्राम मेफेड्रोन (MD) बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 42.8 लाख रुपये आंकी गई है. यह सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत प्रतिबंधित है.

एजेंसी के अनुसार, यह गिरफ्तारी 11 अक्टूबर को एंटी-नारकोटिक्स सेल की नियमित पेट्रोलिंग के दौरान हुई. टीम ने नालासोपारा के क्रिकेट क्लब ग्राउंड के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा. जब उसे रोका गया और तलाशी ली गई, तो उसके पास से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुई.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय कालु बैसी चुक्वुएमेका के रूप में हुई है. वह नालासोपारा के प्रगति नगर में रह रहा था. वह नाइजीरियन नागरिक है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पालघर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि यह ड्रग सप्लाई नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसके अन्य सदस्य कौन हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह ड्रग किस बड़े नेटवर्क का हिस्सा है या इसे सीधे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चैन से लाया गया है.

आरोपी के पास मिली इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स यह संकेत है कि राज्य और देश में ड्रग्स की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं. पुलिस अब आरोपी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लेन-देन और संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. फिलहाल कालु बैसी चुक्वुएमेका की हिरासत में पूछताछ जारी है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि इससे पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा होगा.

