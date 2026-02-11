दिल्ली: खुले नाले के बाद अब सीवर हादसा, अचानक गिरा मजदूर.... हुई मौत

दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 32 साल के बिरजू की प्रशासन की लापरवाही के चलते जान चली गई. बिरजू सीवर में गिर गया और उसकी मौत हो गई. घटना सोमवार तकरीबन 7:30 बजे की है. जब बिरजू अपने दोस्त सूरज के साथ नशे में अपनी झुग्गी में वापस जा रहा था, तभी वह गड्ढे में जा गिरा. बिरजू के दोस्त सूरज की माने तो वह इतना ज्यादा नशे में था कि उसको भी नहीं पता कब और कैसे यह घटना हुई.

घटनास्थल से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बिरजू और उसका दोस्त सूरज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था. हादसे के बाद सीवर को कवर कर दिया गया है. लेकिन प्रशासन की लापरवाही मां अभी भी खुलेआम में नजर आ रही है और मैनहोल से लगे नाले अभी भी खुले पड़े हैं.

10 से 15 फीट गहरा था सीवर

बिरजू के ही साथ काम करने वाले रामकुमार सिंह ने बताया सोमवार को बिरजू और सूरज कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे. जब वापस लौटे तो सूरज काफी नशे में था. उसने रामकुमार को बताया कि बिरजू का किसी से झगड़ा हुआ है और गाड़ी में उसको उठाकर के ले गए हैं. जब अगले दिन सूरज का नशा उतरा तब उसने बताया की बिरजू खुले सीवर में गिर गया था.

इसके बाद उसको ढूंढा गया. उसकी चप्पल उसमें मिली और पुलिस को कॉल की गई. लेकिन सीवर तकरीबन 10 से 15 फीट गहरा था. ऐसे में उसे ढूंढने में समय लगा और उसकी मौत हो गई. जिस वक्त यह घटना हुई पूरे इलाके में अंधेरा था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी.



