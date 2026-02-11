scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: खुले नाले के बाद अब सीवर हादसा, अचानक गिरा मजदूर.... हुई मौत

दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक 32 वर्षीय मजदूर खुले सीवर में गिर गया और उसकी मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद भी प्रशासन नहीं जागा. सीवर को ढंक दिया, लेकिन मैनहोल से लगे नाले अभी भी खुले हुए हैं.

Advertisement
X
नाले में गिरने से मजदूर की हुई मौत. (Photo: Screengrab)
नाले में गिरने से मजदूर की हुई मौत. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 32 साल के बिरजू की प्रशासन की लापरवाही के चलते जान चली गई. बिरजू सीवर में गिर गया और उसकी मौत हो गई. घटना सोमवार तकरीबन 7:30 बजे की है. जब बिरजू अपने दोस्त सूरज के साथ नशे में अपनी झुग्गी में वापस जा रहा था, तभी वह गड्ढे में जा गिरा. बिरजू के दोस्त सूरज की माने तो वह इतना ज्यादा नशे में था कि उसको भी नहीं पता कब और कैसे यह घटना हुई.

घटनास्थल से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बिरजू और उसका दोस्त सूरज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था. हादसे के बाद सीवर को कवर कर दिया गया है. लेकिन प्रशासन की लापरवाही मां अभी भी खुलेआम में नजर आ रही है और मैनहोल से लगे नाले अभी भी खुले पड़े हैं.

यह भी पढ़ें: 20 इलाकों की हवा 'जहरीली'... दिल्ली में AQI 400 के करीब! जानें अलग-अलग जगहों की एयर क्वालिटी

सम्बंधित ख़बरें

delhi incident
दिल्ली में एक और ‘मौत का गड्ढा’... रोहिणी में मेनहोल में गिरकर युवक की मौत
Devender Pal Singh Bhullar Release Rejected
1993 दिल्ली बम धमाके के दोषी भुल्लर को बड़ा झटका, समय से पहले रिहाई नामंजूर
दिन नहीं अब रात में घूमना पसंद कर रहे हैं टूरिस्ट, 'नोक्टोटूरिज्म' का बढ़ा क्रेज
worker dies after falling into open manhole in rohini delhi
खुले सीवर में गिरा मजदूर, कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव
Delhi-NCR Weather
20 इलाकों की हवा 'जहरीली'... दिल्ली में AQI 400 के करीब!

10 से 15 फीट गहरा था सीवर

बिरजू के ही साथ काम करने वाले रामकुमार सिंह ने बताया सोमवार को बिरजू और सूरज कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे. जब वापस लौटे तो सूरज काफी नशे में था. उसने रामकुमार को बताया कि बिरजू का किसी से झगड़ा हुआ है और गाड़ी में उसको उठाकर के ले गए हैं. जब अगले दिन सूरज का नशा उतरा तब उसने बताया की बिरजू खुले सीवर में गिर गया था. 

Advertisement

इसके बाद उसको ढूंढा गया. उसकी चप्पल उसमें मिली और पुलिस को कॉल की गई. लेकिन सीवर तकरीबन 10 से 15 फीट गहरा था. ऐसे में उसे ढूंढने में समय लगा और उसकी मौत हो गई. जिस वक्त यह घटना हुई पूरे इलाके में अंधेरा था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement