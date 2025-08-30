दिल्ली: काम से घर लौट रहे सगे भाइयों पर बदमाशों ने किया हमला... एक की मौत, दूसरा घायल

दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र की गुप्ता कालोनी में 18 वर्षीय युवक विवेक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को शुक्रवार की रात में अंजाम दिया गया. बताया जाता है कि बदमाशों ने विवेक के सगे भाई अमन पर भी चाकू से हमला किया. जिससे अमन भी घायल हो गया. अमन का एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है.

भाई का आरोप है कि 8 से 10 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हमला कर दिया. वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट विवेक और अमन के परिवार वाले मालवीय नगर थाना पहुंच गए. जहां उन्होंने विरोध किया. घरवालों के मुताबिक रात से दिन हो गया, अभी तक पुलिस ने किसी को नहीं गिरफ्तार किया है.

मॉल में काम करते थे दोनों भाई

परिवार को यकीन नहीं है कि आखिर किसने उनके दोनों बच्चों पर हमला किया. हालांकि, हत्याकांड को लेकर पुलिस पुरानी रंजिश की आशंका जता रही है. जबकि परिजनों ने इससे इनकार किया है.

मृतक के पिता अजय ने कहा कि विवेक और अमन दोनों कई साल से सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत में काम करते थे. दोनों भाइयों का बदमाशों ने मॉल से पीछा किया और मौका देखकर हमला कर दिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

