scorecardresearch
 

Feedback

'विपिन के दूसरी महिलाओं से संबंध थे', यूपी महिला आयोग की टीम से बोलीं निक्की भाटी की बहन; फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मर्डर केस

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड की जांच अब और तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश महिला आयोग की एक टीम आज निक्की के रूपवास गांव पहुंची. आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने निक्की के पिता, माता और बहन कंचन से बातचीत की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया.

Advertisement
X
निक्की भाटी और उनकी बड़ी बहन कंचन (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
निक्की भाटी और उनकी बड़ी बहन कंचन (Photo:instan/@kanchanbhati6668)

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग की टीम पीड़िता के रूपवास गांव पहुंची. आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद रही. महिला आयोग की सदस्य ने पहले निक्की के पिता फिर निक्की की माता और बहन कंचन से काफी लंबी बातचीत की. इस दौरान कंचन ने अपनी बात भराला के सामने रखी. 

कंचन ने बताया कि 11 फरवरी को निक्की और उसके साथ मारपीट हुई थी. पंचायत और समाज के दबाव के चलते निक्की को दोबारा ससुराल जाना पड़ा. कंचन ने यह भी खुलासा किया कि निक्की के पति विपिन के अन्य महिलाओं से अवैध संबंध भी थे. जिसके चलते वो आए दिन लड़ाई करता था और आखिर में उसने पत्नी को जलाकर मार डाला. 

मीडिया से बातचीत में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. फिलहाल, पुलिस कमिश्नर से बात हुई है. जांच लगभग पूरी हो गई है. जल्द पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी. अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, ताकि निक्की को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और भविष्य में अन्य कोई महिला इस तरह की हिंसा की शिकार न बने. 

सम्बंधित ख़बरें

Constable accused of burning his wife alive in Amroha (Photo: ITG)
अमरोहा में निक्की भाटी जैसा कांड! सिपाही ने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जलाया  
निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने अपने ससुराल वालों से कई सवाल पूछे हैं (Photo: Screengrab)
'बहू की चीखें नहीं सुनी जो बेटी के लिए इंसाफ...', दहेज के लिए निकाली गई निक्की की भाभी का सवाल-VIDEO 
Nikki Bhati Case: CCTV footage has intensified the mystery, what is the truth?
निक्की भाटी हत्याकांड: CCTV फुटेज से उलझा केस, पति के दावे पर सवाल 
Greater Noida Nikkie dowry murder burning case
दर्द के 9 साल, दुखभरे दिन और जुल्मों सितम... जिंदा जलने से पहले भी हर रोज मरती थी निक्की 
Jodhpur Teacher Suicide Case
एक और 'निक्की'... दहेज ने ली संजू की जान, बच्ची संग खुद को लगाई आग, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द 
Advertisement

बकौल भराला- निक्की हत्याकांड केस में जितने भी दोषी हैं, सभी को जेल भेजा जाए. इसके साथ ही जो दोषी नहीं हैं, उन्हें परेशान न किया जाए. हालांकि, घरेलू हिंसा के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार होना ये अब आम बात हो रही है, इसपर सख्ती से रोक लगाई जाए. 

इससे पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर मामले की जानकारी मांगी थी. महिला आयोग ने मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियों की रिपोर्ट और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे.

जानिए निक्की भाटी मर्डर केस 

बीते दिनों ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 26 वर्षीय निक्की भाटी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया. निक्की के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जिंदा जलाकर मार डाला. निक्की की बहन कंचन, जिसकी शादी भी उसी परिवार में हुई है, ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा किए, जिनमें निक्की आग से घिरी हुई दिख रही है. 

पुलिस ने इस मामले में पति विपिन भाटी, उसके भाई रोहित और माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, जांच में नए मोड़ भी आ रहे हैं. फिलहाल, पुलिस सभी सबूतों की जांच कर रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है. 

Advertisement

निक्की की हत्या में उसका पति विपिन भाटी मुख्य आरोपी है. परिजनों का कहना है कि उसने दहेज के लालच में घटना को अंजाम दिया है. इस केस में निक्की के पति समेत सास, ससुर और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement