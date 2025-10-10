scorecardresearch
 

दिल्ली में 34 साल के शख्स की चाकू गोदकर हत्या, खजूरी चौक के पास मिला शव

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में गुरुवार रात खजूरी चौक के पास 34 साल के नाई गजेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उसके शरीर पर कई चाकू के वार मिले. फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

34 साल के गजेंद्र की मिली लाश (Photo: AI-generated)
34 साल के गजेंद्र की मिली लाश (Photo: AI-generated)

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. खजूरी चौक के पास गुरुवार देर रात 34 वर्षीय नाई गजेंद्र का शव खून से लथपथ हालत में मिला. मृतक के शरीर पर कई चाकू के निशान पाए गए हैं. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली खून से लथपथ लाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी न्यू उस्मानपुर थाने की पुलिस को गुरुवार रात करीब 11:27 बजे मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और देखा कि खजूरी चौक के पास स्थित खदर इलाके में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. मृतक की पहचान दयालपुर निवासी गजेंद्र के रूप में हुई है, जो पेशे से नाई था और आसपास की ही एक दुकान में काम करता था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल की जांच फॉरेंसिक टीम द्वारा की गई. टीम ने खून के सैंपल, चाकू के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि हत्या चाकू से की गई है और वार कई बार किए गए हैं.

हत्यारे को पकड़ने के लिए कई टीम गठित

पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गजेंद्र की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और आरोपी कौन है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गजेंद्र शांत स्वभाव का व्यक्ति था और किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी. पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी आपसी विवाद का मामला है या लूटपाट के दौरान हत्या की गई.

 

