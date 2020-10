दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पराली जलाने की वजह से बढ़ रही एयर पॉल्यूशन की टेंशन

ठंड की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. कुछ दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'गंभीर' की श्रेणी में थी. रविवार की सुबह राजधानी की हवा ‘‘खराब’’ श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली. एनसीआर में शनिवार को कुल ‘पीएम 2.5’ कणों में से 19 फीसदी पराली जलाने की वजह से आए थे जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले हफ्ते इन कणों में 3 से 18 फीसदी कण ही पराली जलाने से आए थे. दिल्ली में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 275 दर्ज किया गया. जबकि शनिवार का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 287 दर्ज किया गया था, जबकि शुक्रवार को यह 239 और गुरुवार को 315 था. जो इस वर्ष 12 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा खराब है. 12 फरवरी को एक्यूआई 320 था.

बता दें कि 0-50 तक के एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छे, 51-100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201-300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 गंभीर और 500 से ऊपर गंभीर और आपातकालीन स्थिति में गिना जाता है.

Delhi: A layer of haze lingers over the national capital as air quality deteriorates here. Visuals near India Gate, around Akhshardham and Vijay Chowk.



A local says, "Pollution is increasing and it can now be felt. Earlier, we didn't feel anything while cycling but now we do." pic.twitter.com/58ZvGMs2KR