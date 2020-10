हैदराबाद में भारी बारिश-सैलाब से मरने वालों की संख्या 50 पहुंची, महाराष्ट्र में भी बाढ़ के हालात

हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश से अभी शहर संभला भी नहीं कि एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. इस सप्ताह की शुरुआत में शहर के कई हिस्सों में बारिश-बाढ़ से मची तबाही के बीच शनिवार को फिर महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलजमाव के कारण यातायात बाधित हुआ.

हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है. चारों ओर पानी ही पानी दिखने के साथ सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है. बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हैदराबाद में तीन दिन पहले हुई बारिश से बर्बादी के निशान अबतक बाकी हैं. राहत-बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है.

हैदराबाद में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चंद्रायगुट्टा की हुई है. जहां एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने का जतन किया जा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हैदराबाद में बारिश-बाढ़ में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार को मेडचल मल्काजगिरी जिले के सिंगापुर टाउनशिप में 157.3 मिमी और शहर के उप्पल के पास बांदलागुड़ा में 153 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. शहर के कई अन्य इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज हुई है.

देखें: आजतक LIVE TV

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के आपदा प्रतिक्रिया बल (DRF) के कर्मी लगातार जलजमाव और बाढ़ में बचाव कार्य कर रहे हैं. मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को भी शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

#WATCH: Heavy rainfall in Hyderabad triggers water logging in parts of the city; visuals from Chandrayangutta area. #Telanagana (17.10) pic.twitter.com/awqPQEWmeN