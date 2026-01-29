दिल्ली के 4 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के चार निजी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है. इसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि पुलिस को अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

और पढ़ें

दिल्ली कैंट एरिया के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल को सुबह 8 बजकर 22 मिनट पर धमकी भरा फोन आया था. इसके बाद सीआर पार्क के डॉन बॉस्को स्कूल को भी 9 बजकर 18 मिनट पर ऐसा ही एक फोन आया.

आनंद निकेतन स्थित कार्मेल स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. 9 बजकर 22 मिनट पर स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला. सेक्टर 23 द्वारका स्थित कार्मेल स्कूल को भी 9 बजकर 25 मिनट पर ऐसा ही मेल रिसीव हुआ.

मौके पर मौजूद पुलिस की टीमें

लॉरेटो कॉन्वेंट, डॉन बॉस्को, आनंद निकेतन कार्मेल और द्वारका कार्मेल स्कूल में धमकी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर मौजूद है. पुलिस जांच में जुट गई हैं और स्कूलों में छानबीन कर रही है.

यह भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचीें फायर ब्रिगेड गाड़ियां

Advertisement

गुरुग्राम के 13 स्कूलों को भी मिली थी ऐसी ही धमकी



बता दें कि 28 जनवरी को गुरुग्राम के 13 बड़े स्कूलों को भी बम से उड़ान की धमकी मिली थी. इनमें कुंसकपालन स्कूल, लैंसर्स स्कूल,अमेरिकन स्कूल डीएलएफ फेज-2 और सेंट जेवियर्स स्कूल, बादशाहपुर स्थित पाथवे वर्ल्ड स्कूल, हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल सेक्टर-62, मानव रचना स्कूल सेक्टर-46, लोट्स वैली, शिवनादर स्कूल, श्रीराम अरावली स्कूल,शेरवुड स्कूल डीएलएफ फेज-2 शामिल हैं.

---- समाप्त ----