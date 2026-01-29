scorecardresearch
 
पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचीें फायर ब्रिगेड गाड़ियां

चंडीगढ़ में बम की धमकियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. बुधवार को 30 स्कूलों को मिली धमकियों के बाद, अब पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की चेतावनी मिली है.

स्कूलों के बाद अब पंजाब सचिवालय को मिली बम की धमकी (Reprentative Image/File)
स्कूलों के बाद अब पंजाब सचिवालय को मिली बम की धमकी (Reprentative Image/File)

चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार, 29 जनवरी को पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह घटना बुधवार को शहर के 30 प्रमुख स्कूलों को मिले धमकी भरे ई-मेल के ठीक एक दिन बाद हुई है.

धमकी के बारे में जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस, बम निरोधक दस्ता (Bomb Squad) और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर को खाली कराकर गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया. 

धमकी मिलने के बाद पंजाब-हरियाणा सचिवालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है. यह धमकी ऐसे वक्त में आई है, जब एक दिन पहले ही स्कूलों को मिली धमकियों ने शहर में दहशत पैदा कर दी थी.

स्कूलों को मिली धमकी के बाद क्या हुआ?

बुधवार को जिन 30 स्कूलों को ई-मेल मिले थे, उनमें दोपहर 1:11 बजे धमाका करने की बात कही गई थी.हालांकि, गहन जांच के बाद सभी स्कूलों में मिली धमकियां अफवाह (Hoax) साबित हुईं. पुलिस का साइबर सेल अब यह जांच कर रहा है कि क्या सचिवालय को मिली धमकी का लिंक भी उन्हीं ई-मेल से जुड़ा है.

 
