नवरात्रि पर नॉन-वेज न परोसें... BJP विधायक कर्नैल सिंह ने फूड चेन कंपनियों को लिखी चिट्ठी

दिल्ली BJP विधायक कर्नैल सिंह ने बड़ी फूड चेन कंपनियों से अपील की है कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में नॉन-वेज परोसना बंद करें. उन्होंने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द का सम्मान करने वाला कदम होगा.

नॉन-वेज खाने को लेकर पहले भी कई बार इस तरह की रोकथाम देखी गई है. (Photo:@shobhitsid/X)
नॉन-वेज खाने को लेकर पहले भी कई बार इस तरह की रोकथाम देखी गई है. (Photo:@shobhitsid/X)

दिल्ली के शकूरबस्ती से BJP विधायक कर्नैल सिंह ने राजधानी और एनसीआर की बड़ी फूड चेन कंपनियों से खास अपील की है. उन्होंने इन कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि पर्व के दौरान अपने आउटलेट्स पर नॉन-वेज खाने की बिक्री बंद करें.

कर्नैल सिंह, दिल्ली BJP की मंदिर सेल के प्रमुख भी हैं. उनका कहना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है.

बीजेपी विधायक ने चिट्ठी में लिखा कि नवरात्रि हिंदू समाज के लिए एक गहरा धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व रखता है. इस दौरान लोग मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और खास नियम मानते हैं. ऐसे में उम्मीद है कि फूड आउटलेट्स इस परंपरा का सम्मान करेंगे और इन नौ दिनों तक नॉन-वेज सर्व नहीं करेंगे.

शीतकालीन नवरात्रि हिंदुओं के लिए नौ दिनों की एक शुभ अवधि है, जिसमें व्रत रखकर और अन्य अनुष्ठानों का पालन करके दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है.

