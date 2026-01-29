ऊंची उड़ान की चाहत और बड़े सपने...शांभवी को याद कर फूट-फूटकर फफक पड़े रिश्तेदार

बारामती के प्लेन क्रैश में मृत को पॉयलट शांभवी के सपने हमेशा से ऊंची उड़ान के थे. वो उड़ान उसने भरी भी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आज उसके निधन को बाद रिश्तेदार कुछ ही यूं ही उन्हें यादकर फफक पड़ते हैं.

और पढ़ें

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में ए ब्लॉक की एक चार मंज़िला इमारत की पहली मंज़िल पर रहने वाले शांभवी के परिवार के लिए आज की सुबह रोज से बिलकुल अलग है. देर सुबह तक बालकनी के परदे भी नहीं खुले. परिवार से मिलने के लिए बेहद करीबी लोग पहुंच रहे हैं. ये घर सिविल पायलट शांभवी पाठक का है, जो बारामती में उस विमान हादसे का शिकार हो गई जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP के कद्दावर नेता अजीत पवार भी सवार थे.

'आखिर परिवार का एक बच्चा खो गया'

विमान हादसे में मारे गए पांच लोगों में एक नाम शांभवी पाठक का भी है जो उस विमान कि को पायलट थी. उनके निधन की खबर के बाद करीबी लोग, परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं. शांभवी की मां के दोस्त सुबह- सुबह परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे. आजतक से बातचीत करते उन्होंने बताया कि शांभवी को अपनी आंखों के सामने पढ़ते देखा है लेकिन बीते कुछ समय से उससे बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि ज्यादातर समय वह घर पर नहीं होती थी. अपनी व्यस्तता के कारण वो लगातार ड्यूटी पर ही होती थी, लेकिन उसके जाने का हमें बड़ा दुख है. आखिर परिवार का एक बच्चा खो गया है.

Advertisement

'मैडम को उनके पिता के साथ देखा'

और भी लोग घर पहुंच रहे हैं लेकिन दुख की इस घड़ी में कोई कुछ नहीं कह रहा. शांभवी के घर के बगल की इमारत के चौकीदार शिवनारायण बताते हैं कि शांभवी का परिवार कुछ दिनों पहले ही इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था , अभी तो घर में पर्दे गमले भी नहीं लगी थे. शिवनारायण बताते हैं कि उनके परिवार का बात व्यवहार बहुत अच्छा था. उनके पिताजी भी फौजी थे और जितनी बार हमने मैडम को उनके पिता के साथ देखा हर बार अच्छे से ही उनका बर्ताव रहा.

एयर फोर्स बाल भारती से पढ़ाई ,फिर न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग

शांभवी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के एयर फोर्स बाल भारती स्कूल में हुई थी.वो उड़ान उसने भरी भी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. पायलट ट्रेनिंग उन्होंने न्यूजीलैंड से ली और कुछ वक्त मध्य प्रदेश में भी फ्लाइंग क्लब में काम किया था. परिवार के बीच शांभवी अब यादें छोड़ गई हैं लेकिन घर का आंगन सूना हो गया है.

हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की गई जान

गौरतलब है कि बीते बुधवार को महाराष्ट्र के बारामती के नजदीक एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रश की घटना ने सबको झकझोर दिया. पवार का चार्टर्ड विमान बारामती रनवे पर उतरने की तैयारी में था. अजित पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना था. इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस विमान को पॉयलट सुमित कपूर के साथ को पायलट शांभवी ऑपरेट कर रही थीं. विमान में सवार सभी की मौत हो चुकी है.

---- समाप्त ----