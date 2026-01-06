दिल्ली के आदर्श नगर में DMRC क्वार्टर में भीषण आग, पति-पत्नी और 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में डीएमआरसी के कर्मचारी क्वार्टर में भयानक आग लग गई, जिसमें एक पूरा परिवार जलकर झुलस गया. इस हादसे में पति-पत्नी और उनकी 10 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई. घटना मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित डीएमआरसी के क्वार्टर में हुई है.

दमकल विभाग के अनुसार, रात 2:39 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की छह गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. आग पांचवें फ्लोर पर लगी थी. दमकल की टीम जब अंदर दाखिल हुई तो तीनों लोगों के जल चुके शव वहां मिले. मृतकों की पहचान 42 साल के अजय, उनकी 38 साल की पत्नी नीलम और उनकी 10 साल की बेटी जान्हवी के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण घरेलू सामान से शार्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन मामले की जांच जारी है. फॉरेंसिक टीम और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों के बीच इस हादसे को लेकर भारी दुःख और शोक की लहर है.

डीएमआरसी की सुरक्षा और संबंधित कार्यों से जुड़ा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवार को जल्द से जल्द सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है. आग बुझाने के बाद इलाके में सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हों.

इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. पड़ोसी मृतक परिवार को शांत और मिलनसार बताते हैं. साथ ही, दिल्‍ली में लगातार हो रहे ऐसे अग्निकांडों ने आग सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस और दमकल विभाग की विस्तृत जांच के बाद ही इस हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

