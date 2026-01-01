वायरल वीडियो ने खोली तमनार हिंसा की परतें, महिला आरक्षक से बदसलूकी, भइया छोड़ दो आगे से नहीं आऊंगी

रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक में जिंदल उद्योग को आबंटित गारे पेलमा सेक्टर वन कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय वीडियो सामने आया है. यह घटना 27 दिसंबर की है, जब आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था.

जानकारी के अनुसार, जिंदल उद्योग की कोल ब्लाक जनसुनवाई को पहले प्रस्तावित स्थल से दूसरी जगह कराए जाने के बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ. 12 दिसंबर से चल रहे आंदोलन के बीच 27 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना के बाद विवाद इतना बढ़ा कि पथराव, आगजनी और पुलिस पर सीधा हमला किया गया.

हिंसा का शर्मनाक वीडियो वायरल

इस हिंसा में आधा दर्जन से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. वहीं तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम, एक एसडीओपी और अन्य पुलिसकर्मी आंदोलनकारियों के निशाने पर आ गए. अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं थाना प्रभारी को लात-घूसों से पीट रही हैं.

सबसे गंभीर और शर्मनाक वीडियो में एक महिला आरक्षक के साथ बर्बरता दिखाई दे रही है. वीडियो में आंदोलनकारी महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. महिला आरक्षक हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती दिखाई देती है. करीब 20 सेकंड का यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

हालांकि आंदोलन प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद समाप्त हो गया है और जनसुनवाई निरस्त करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन 27 दिसंबर की इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है.

सूत्रों के मुताबिक तमनार थाने में अलग-अलग एफआईआर के तहत सौ से अधिक आंदोलनकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं. कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

इस मामले में बिलासपुर संभाग के आईजी संजीव शुक्ला ने बताया कि दोषियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है. अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा.

