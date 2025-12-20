सुकमा के डिप्टी SP को 350 KM तक पीछा करने के बाद मारी गई चाकू, रिटायर्ड फौजी और महिला गिरफ्तार

सुकमा के डिप्टी एसपी (DySP) तोमेश वर्मा पर हुए चौंकाने वाले चाकू हमले में नई जानकारी सामने आई है. जिसमें एक पुराने कोर्ट विवाद और गंभीर आरोपों से जुड़े उलझे हुए बैकग्राउंड का पता चला है. मामले में पुलिस ने रिटायर्ड आर्मी मैन व एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दुर्ग जिले के रविशंकर साहू के रूप में हुई है.

और पढ़ें

सरकारी गाड़ी में मारी गई चाकू

जांचकर्ताओं का कहना है कि साहू ने एक महिला के साथ मिलकर 19 दिसंबर को दंतेवाड़ा में हमला करने से पहले दुर्ग से सुकमा तक लगभग 350 किलोमीटर तक डिप्टी एसपी का पीछा किया था. शुरुआती जांच के अनुसार घटना डिप्टी एसपी की सरकारी गाड़ी के अंदर हुई.

यह भी पढ़ें: सुकमा में 3 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब बीजापुर में मुठभेड़, दोनों तरफ से भारी फायरिंग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी और डिप्टी एसपी वर्मा के बीच थोड़ी बातचीत हुई. जिसके बाद रविशंकर साहू ने बंदूक लहराई और ऑफिसर को करीब दो घंटे तक गाड़ी चलाने पर मजबूर किया. जब गाड़ी दंतेवाड़ा में एक TVS शोरूम के पास पहुंची, तो आरोपी ने चाकू निकाला और डिप्टी एसपी पर वार कर दिया. जिससे उनके चेहरे और सिर पर चोटें आईं.

Advertisement

रेप से जुड़े मामले को लेकर किया हमला

इस घटना के बाद डिप्टी एसपी तोमेश वर्मा को दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है. मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने तुरंत आरोपी को काबू कर लिया और रविशंकर साहू और महिला दोनों को कस्टडी में ले लिया गया. जांच करने वालों का कहना है कि यह हमला दोनों पार्टियों के बीच लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस से जुड़ा हुआ लगता है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने दिसंबर 2024 में दुर्ग के मदन मोहन पुलिस स्टेशन में डिप्टी एसपी तोमेश वर्मा के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऑफिसर उनके घर में घुसे और उनका यौन उत्पीड़न किया. FIR अगस्त 2024 में हुई एक घटना से जुड़ी है. जिसका मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है.

यह भी पढ़ें: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 15 लाख के इनामी तीन नक्सली ढेर, 2 महिला भी शामिल

पुलिस कई एंगल से कर रही है जांच

पुलिस अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा है कि FIR में बताए गए आरोप कोर्ट में विचाराधीन हैं और घटनाओं का सही क्रम व हमले के पीछे के मकसद की सभी एंगल से जांच की जा रही है. आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और फोरेंसिक व टेक्निकल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.

Advertisement

सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी के शामिल होने, आरोपों की प्रकृति और हमले से पैदा हुई पब्लिक सेफ्टी चिंताओं को देखते हुए मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. आगे की जांच चल रही है.

---- समाप्त ----