दंतेवाड़ा में 65 लाख के इनामी 37 नक्सलियों का सरेंडर, 26 जवानों के शहादत के जिम्मेदार भीमा ने भी डाले हथियार

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शनिवार को एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने हथियार डाल दिए. इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं. इनमें शामिल 27 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था. इन्हें डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर कराया गया.
इस बड़े सरेंडर के पीछे डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, विशेष आसूचना शाखा, 111वीं- 230वीं सीआरपीएफ वाहिनी और आरएफटी जगदलपुर की संयुक्त रणनीति रही, जिसने महीनों की निगरानी, ग्राउंड इंटेलिजेंस और लगातार दबाव बनाकर इन नक्सलियों को हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने पर मजबूर कर दिया.
सरेंडर करने वाले माओवादियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार रुपए की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और सामाजिक पुनर्वास जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं. यह पहल न केवल हथियार छोड़ने की प्रेरणा देती है बल्कि जीवन के नए रास्ते भी खोलती है.
8-8 लाख के इनामी कुमली उर्फ अनिता मंडावी, गीता उर्फ लख्मी, रंजन मंडावी, भीमा उर्फ जहाज जैसे कई चेहरे ऐसे हैं जो बड़ी मुठभेड़ों का हिस्सा रहे हैं. कंपनी नंबर 2 का सदस्य भीमा उर्फ जहाज साल 2020 के उस खौफनाक मिनपा हमले में शामिल था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे. उन सभी के हथियार लूटे लिए गए थे.
इस सूची में 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख इनामी नक्सलियों की लंबी कतार है, जिनके कंधों पर एरिया कमेटी, मिलिशिया, जनताना सरकार से लेकर पोस्टर, बैनर, रोड कटिंग और आईईडी लगाने तक की जिम्मेदारियां थीं. इनके अलावा कई 'निर्कंक' यानी बिना इनाम वाले माओवादी भी हैं, जो जमीन पर संगठन की रीढ़ थे.
महिला नक्सली भी इस सरेंडर के केंद्र में रही हैं. क्रांति उर्फ पोदिये, कुमली उर्फ अनिता और हुंगी उर्फ रोशनी जैसी महिला माओवादी गोबेल और थुलथुली के जंगलों में साल 2024 की पुलिस-नक्सली मुठभेड़ों में शामिल रही थीं. सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने वाले नक्सलियों का अतीत बंदूक और बारूदी सुरंगों तक सीमित नहीं था.
कई नक्सली बस्तर बंद सप्ताह के दौरान रोड, पेड़ों की कटाई, पट्रोलिंग पार्टियों पर नजर रखना, गांवों में पोस्टर-पर्चे लगाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे. ये गतिविधियां नक्सल संगठन की पकड़ मजबूत बनाए रखने का हिस्सा थीं. पुलिस रिपोर्ट बताती है कि बीते 20 महीनों में दंतेवाड़ा में 165 इनामी समेत 508 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं.
यह उस 'लोन वर्राटू' अभियान का परिणाम है जिसने नक्सली संगठन की पकड़ को जड़ से हिलाकर रख दिया है. अब तक 333 इनामी समेत कुल 1160 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 916 पुरुष और 244 महिला नक्सली शामिल हैं. सरकार का संदेश साफ है कि जंगलों में छिपे बाकी माओवादी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आ जाएं.
सरेंडर करने वाले प्रमुख माओवादियों का नाम इस प्रकार है...
1. कुमली उर्फ अनिता मण्डावी- कंपनी नम्बर 6 सदस्य/एसजेडसीएम कमलेश की गार्ड (8 लाख रुपए इनामी)
2. गीता उर्फ लख्मी उर्फ लक्ष्मी मड़काम- कंपनी नम्बर 10 सदस्य (8 लाख रुपए इनामी)
3. रंजन उर्फ सोमा मण्डावी- कंपनी नम्बर 6 सदस्य (8 लाख रुपए इनामी)
4. भीमा उर्फ जहाज कलमू- कंपनी नम्बर 2 सदस्य (8 लाख रुपए इनामी)
5. क्रांति उर्फ पोदिये गावड़े- एसीएम आमदई एरिया कमेटी (5 लाख रुपए इनामी)
6. कुमारी मुन्नी कर्मा- प्लाटून नम्बर 16 सदस्य (2 लाख रुपए इनामी)
7. लक्ष्मी अटामी- प्लाटून नम्बर 16 सदस्य (2 लाख रुपए इनामी)
8. कृष्णा पदामी- पल्लेवाया पंचायत मिलिषिया कमाण्डर (2 लाख रुपए इनामी)
9. श्रीमती मगंड़ी उर्फ मंगली हेमला- ककाड़ी आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष (2 लाख रुपए इनामी)
10. दशरू डोडी- बेलनार आरपीसी मिलिषिया सदस्य (2 लाख रुपए इनामी)
11. नंदू मंडावी- गमपुर पंचायत सीएनएम कमाण्डर (2 लाख रुपए इनामी)
12. विज्जा मिच्चा- कोलनार आरपीसी मिलिषिया अध्यक्ष (2 लाख रुपए इनामी)
13. हिड़मे कुहड़ाम- मंलागेर एरिया पार्टी सदस्य/ एरिया कृषि शाखा अध्यक्ष (1 लाख रुपए इनामी)
14. रोशनी उर्फ हुंगी सोड़ी- आमदई एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
15. राजू उर्फ गांधी लेकाम- इन्द्रवती एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
16. जनकू वेको- बोड़गा आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष (1 लाख रुपए इनामी)
17. बुधराम माड़वी- पल्लेवाया आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष (1 लाख रुपए इनामी)
18. सुखमति उर्फ सुक्की ताती- एलओएस सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
19. सुकलू कड़ियाम- गमपुर आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष (1 लाख रुपए इनामी)
20. टाकलू उर्फ अजय कष्यप- आमदई एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
21. बामन मण्डावी- हण्ड्री आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष (1 लाख रुपए इनामी)
22. अर्जुन कुंजाम- भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
23. कुमारी सोमारी परसा- इन्द्रावती एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
24. विजय ओयाम- इन्द्रावती एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)
25. फुलमती उर्फ शांति वेको- भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य (1 लाख रुपए इनामी)