छत्तीसगढ़: 5 साल की लड़की का 55 वर्षीय व्यक्ति ने किया यौन उत्पीड़न, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर में 5 वर्षीय लड़की से यौन उत्पीड़न का मामला सामना आया है. मामले में पुलिस ने एक 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

रायपुर में 5 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न. (Photo: Representational )
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां के सिविल लाइंस इलाके में एक 5 साल की लड़की के साथ एक 55 साल के आदमी ने यौन उत्पीड़न किया. इस घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना 12 जनवरी, 2026 को सामने आई, जब बच्ची को उसकी चाची नहला रही थीं और उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स में तेज दर्द की शिकायत की.

आरोपी ने कई बार किया बच्ची का यौन उत्पीड़न

बच्ची की हालत और परेशानी देखकर परिवार वाले घबरा गए और उन्होंने उससे धीरे-धीरे पूछा, जिसके बाद उसने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके साथ क्या हुआ था. पुलिस द्वारा दर्ज बयान के अनुसार आरोपी जिसकी पहचान अंसारी के रूप में हुई है. नाबालिग को पास की दुकान से चॉकलेट और दूसरी चीजें दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था.

यह भी पढ़ें: 'पीटा, डांस कराया और फिर रेप किया....', दो बच्चों की मां ने सुनाई दरिंदगी की पूरी कहानी

आरोप है कि आरोपी ने 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच बच्ची के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया. बताया जाता है कि बच्ची डर के मारे चुप रही, क्योंकि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा. यह मामला तभी सामने आया जब शारीरिक दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया.

परिवार तुरंत सिविल लाइंस पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच चल रही है. आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा. एहतियात के तौर पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है.

बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस स्टेशन का किया घेराव

इस मामले से लोगों में भारी गुस्सा है. बजरंग दल के सदस्य, पीड़ित परिवार के साथ कल पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की. बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. 

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा ट्रेंड के अनुसार रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में उतार-चढ़ाव के बावजूद छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं. स्थानीय पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. 

