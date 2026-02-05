scorecardresearch
 
प्रेमिका का गला रेतने के बाद प्रेमी ने काटी अपनी नस, युवक की मौत, युवती गंभीर

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लव एंगल से जुड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है. उरगा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी महिला मित्र के गले पर चाकू से हमला करने के बाद खुद की गर्दन की नस काट ली. युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. (Photo: Gend Lal Shukla/ITG)

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने अपनी महिला मित्र के गले पर चाकू से जानलेवा हमला करने के बाद उसी चाकू से अपनी भी गर्दन की नस काट ली. इस सनसनीखेज वारदात में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

दरअसल, यह घटना उरगा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. मृतक युवक की पहचान सरकंडा, बिलासपुर निवासी शुभम नायडू (28) के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती निशा उर्फ प्रतीक्षा (22) कश्यप कॉलोनी, बिलासपुर की रहने वाली है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: कोरबा में पुलिस सब इंस्पेक्टर ने महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ की, जेल गए, SP ने सस्पेंड किया

बिलासपुर से लापता थे दोनों

पुलिस के अनुसार शुभम और निशा मंगलवार देर रात से बिलासपुर से लापता थे. इसकी सूचना बिलासपुर पुलिस को दी गई थी. आशंका है कि दोनों बिलासपुर से कोरबा की ओर आ रहे थे. इसी दौरान उरगा थाना क्षेत्र के संडेल गांव के पास वे रुके, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

इसी विवाद के दौरान शुभम ने अचानक चाकू निकालकर निशा के गले पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई. इसके बाद शुभम ने उसी चाकू से अपने गले की नस काट ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घायल युवती ने दिखाई हिम्मत

गंभीर हालत में होने के बावजूद निशा ने साहस दिखाया. उसने मोबाइल चैट के जरिए अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी और अपनी लाइव लोकेशन भी साझा की. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने कोरबा पुलिस को अलर्ट किया.

सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक शुभम की मौत हो चुकी थी, जबकि निशा खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. पुलिस ने तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया.

जांच में सामने आई अहम बातें

पुलिस ने मौके से एक बाइक और खून से सना चाकू बरामद किया है. जांच में सामने आया है कि शुभम शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता था, जबकि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था. वहीं निशा अविवाहित बताई जा रही है.

एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि युवती ने इशारों में पुलिस को बताया कि शुभम ने पहले उस पर हमला किया और फिर खुद का गला काट लिया. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

