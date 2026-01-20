scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: कोरबा में पुलिस सब इंस्पेक्टर ने महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ की, जेल गए, SP ने सस्पेंड किया

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस सब-इंस्पेक्टर शिवप्रसाद कोसरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया. महिला ने घर जाकर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया. मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी. (Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस विभाग को शर्मसार होना पड़ा है. एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है और पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है. यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतीश ठाकुर ने दी है.

महिला से आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप
मामला जिले के कटघोरा थाना का है. यहां पदस्थ सब इंस्पेक्टर शिवप्रसाद कोसरिया पर एक महिला ने आपत्तिजनक व्यवहार करने की लिखित शिकायत कटघोरा थाना पहुंचकर की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कटघोरा थाना में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. इसके बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया.

सब इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया.

महिला का पति जेल में
पुलिस सूत्रों के अनुसार एक पखवाड़ा पहले सब इंस्पेक्टर कोसरिया ने प्रार्थी महिला के पति को अवैध रूप से शराब विक्रय के आरोप में गिरफ्तार किया था. न्यायालय से जमानत नहीं मिलने के कारण महिला के पति को जेल भेज दिया गया था. वह अभी भी जेल में है. इस दौरान कोर्ट ने दो बार उसका जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है.

घर जाकर की छेड़छाड़
महिला का आरोप है कि इस बीच सब इंस्पेक्टर शिवप्रसाद केसरिया ने उससे संपर्क किया और उसके पति को जमानत दिलाने का आश्वासन दिया. घटना के दिन अब इंस्पेक्टर उसके घर गया, जहां उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की.

महिला किसी तरह से उसके चंगुल से बचकर घर से बाहर आई और घर का दरवाजा बाहर से बंदकर घटना की शिकायत करने पुलिस थाना पहुंची. हालांकि उसके पीछे सब इंस्पेक्टर भी किसी तरह घर से बाहर निकलने में सफल रहा और भागकर अपने घर चला गया.

