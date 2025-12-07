scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई... 5 युवकों की मौत

जशपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक कार अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर से टकरा गई और 5 युवकों की मौत हो गई. बताया जाता है कि सभी युवक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रहे थे.

जशपुर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Shubham Singh/ITG)
जशपुर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Shubham Singh/ITG)

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई. जिससे कार में सवार 5 युवकों की मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पांचों शवों को बाहर निकलवाया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

वहीं हादसे की सूचना पुलिस की तरफ से मृतकों के परिजनों को दे दी गई है. जानकारी के मुताबिक कार में सवार युवक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे. कार की स्पीड 100 से भी ज्यादा थी और अचानक कार अनियंत्रित हो गई व ट्रेलर से टकरा गई.

यह भी पढ़ें: MP में एक्सीडेंट वाली जगह पर देरी से पहुंची 108 एंबुलेंस, लोगों ने ड्राइवर और स्टाफ को पहनाई फूलमाला

टक्कर के बाद कार पूरी तरह से बैठ गई. पुलिस ने बताया कि दुलदुला थाने के पतराटोली में दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक कार ट्रेलर से टकरा गई और कार में सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रहीा है.

