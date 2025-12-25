ग्लोइंग स्किन और हेल्दी लिवर! क्रिसमस पर सोहा अली खान ने महिलाओं को दी ये 3 खास टिप्स

Soha Ali Khan Christmas Tips: करीना कपूर की नदद और सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अली खान अपनी फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट के चलते अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं. 47 साल की सोहा को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. सोहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने ब्यूटी सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर भी करती हैं. सोहा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में महिलाओं को क्रिसमस के मौके पर अपना खास ध्यान रखने की कुछ टिप्स दी हैं.
सोहा अली खान ने क्रिसमस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत और प्रेरणादायक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सेल्फ-केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल का खास मैसेज देती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के कैप्शन में सोहा ने क्रिसमस के कलर्स को सेहत और सेल्फ केयर से जोड़ते हुए लिखा कि क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट देने की खुशी का त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए यह खुद को समय देने और खुद का ख्याल रखने का भी सही मौका है.
सोहा ने अपने वीडियो में खासतौर पर महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं हमेशा दूसरों को समय, प्यार, देखभाल और समझ देती रहती हैं.ऐसे में इस फेस्टिव सीजन में उन्हें भी खुद के लिए कुछ लेने का हक है. इसी सोच के साथ उन्होंने क्रिसमस के तीन कलर्स को तीन हेल्दी आदतों से जोड़ा, जो न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी सुकून देने वाली हैं.
सोहा ने सबसे पहले ग्रीन कलर को लिवर डिटॉक्स जूस से जोड़ा है. सोहा के मुताबिक, फेस्टिव सीजन में खानपान थोड़ा बिगड़ जाता है, ऐसे में हरी सब्जियों और फलों से बना डिटॉक्स जूस शरीर को अंदर से साफ करने और एनर्जी बढ़ाने में मदद कर सकता है. यह आदत शरीर को हल्का और ताजगी से भर देती है.
रेड कलर को सोहा ने इसे हार्ट-फ्रेंडली वर्कआउट से जोड़ा है. उनका मानना है कि रोजाना थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ दिल को मजबूत बनाती है, बल्कि स्ट्रेस को भी कम करती है. चाहे वॉक हो, योग हो या हल्की एक्सरसाइज.. कुछ भी ऐसा जो दिल को खुश रखे, इस मौसम में जरूरी है.
सफेद रंग को सोहा ने शांति और सुकून से जोड़ा है. उनके अनुसार, हेल्दी लाइफ के लिए ब्यूटी स्लीप भी बहुत जरूरी है. अच्छी नींद वह शांति देती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती. हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में 7 से 8 घंटे की नींद लेना अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन मेंटल पीस और बेहतर हेल्थ के लिए यह बेहद जरूरी है.
महिलाएं इस क्रिसमस सोहा अली खान की इन 3 आसान सेल्फ केयर टिप्स को फॉलो करके इस फेस्टिव सीजन अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं.