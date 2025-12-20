Winter Tips: सर्दियों में नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार, रोज पिएं सद्गुरु की बताई ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स

Sadhguru Health Tips: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोगों को आए दिन जुकाम, बुखार और खांसी की शिकायत रहती है. ऐसा ज्यादातर कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होता है. ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या, हेल्थ और फिटनेस टिप्स शेयर करते हैं. उन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो में उन्होंने सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का तरीका बताया था.

वीडियो में उन्होंने बताया है कि सर्दी के सीजन में आंवला कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

1-सद्गुरु कहते हैं कि एक छोटा आंवला लें. आजकल बाजार में हाइब्रिड आंवले आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा छोटा आंवला होता है. आंवला को क्रश कर लें और फिर उसमें नमक डालकर उसे चूस-चूसकर खाएं. आंवले का जूस आपके मुंह में जितनी देर हो सके, उतनी देर तक रहना चाहिए.

2-दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि दिन में चार से पांच बार गर्म पानी पिएं. इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी में हरी धनिया के कुछ पत्ते, हल्दी और नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

आंवला से कैसे बढ़ेगी इम्युनिटी

आंवला इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बढ़ाने में काफी असरदार है क्योंकि ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं (व्हाइट ब्लड सेल्स) को मजबूत करते हैं, संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं.

इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन भी एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण प्रदान कर शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं जिससे आप सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचे रहते हैं.

हल्दी कितनी असरदार

हल्दी में करक्यूमिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं. यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं (जैसे टी-सेल्स, बी-सेल्स) को मजबूत करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर में सूजन व ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम करने में मदद करते हैं.

