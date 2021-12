Omicron के बढ़ते कहर के बीच आई अच्छी खबर, कम हो सकती है भारत की चिंता

दुनियाभर में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर आई है. उद्योगपति हर्ष गोएनका ने कोरोना वायरस के नए वैरिएंट से जुड़ा एक दिलचस्प डेटा अपनी ट्विटर वॉल पर शेयर किया है, जो कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था. इसमें एक ग्राफ शेयर किया गया है जो बताता है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले अब तेजी से घट रहे हैं. माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पीक बीत चुका है.

हर्ष गोएनका ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 'दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन पर अच्छी खबरें आ रही हैं. अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से. ज्यादातर अनवैक्सीनेटेड या सिंगल डोज लेने वाले ही नए वैरिएंट का शिकार हो रहे हैं.' दक्षिण अफ्रीका में हुई एक स्टडी के मुताबिक, ओमिक्रॉन में कोरोना के पहले वाले वैरिएंट्स से कम गंभीर प्रभाव देखा गया है.

Good news continue to come in from South Africa #Omicron. Cases falling sharply. Hospitalization is increasing, though slowly - but mostly for unvaccinated or partially vaccinated. pic.twitter.com/gP5ZpP2clP