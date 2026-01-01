scorecardresearch
 
New Year 2026 Weight loss Tips: नए साल पर पहले दिन से शुरू करें ये काम, साल भर रहेंगे फिट

New year 2026 Weight loss Tips: अगर आप भी नए साल पर वजन कम करने की प्लैनिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि फिटनेस के लिए जो पहले नहीं कर पाए वो इस साल करना है तो यहां हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बता रहे हैं.

वजन घटाने के लिए पिएं ये ड्रिंक्स (Photo: ITG)
Weight loss Tips: नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इसे लेकर हम सभी के मन में ख्याल है कि इस साल हम खुद को सेहत, सफलता और हर लिहाज से बेहतर बनाएं. अक्सर हम में बहुत सारे लोगों ने पिछले साल फिटनेस के लिहाज से खुद के लिए कुछ गोल्स सेट किए होंगे, वजन घटाने का सोचा होगा और हर सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की भी प्लैनिंग की होगी लेकिन अनुशासन की कमी या सही जानकारी न होने के कारण उसे पूरा नहीं कर पाया होगा. 

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इस नए साल में नए जोश और नए तरीके से आपको अपने गोल्स को पूरा करने की ठान लेनी चाहिए जिसमें हमारे बताए कुछ टिप्स भी आपकी मदद कर सकते हैं. ये तरीके ना केवल आपकी चर्बी घटाएंगे बल्कि फिटनेस के प्रति आपके नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल देंगे.

सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से कीजिए

नए साल में आपको एक नियम हर कंडीशन में फॉलो करना है और वो बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने का. यह एक छोटा बदलाव शरीर की गंदगी बाहर निकालता है और वजन घटाने की प्रक्रिया को गति देता है.

पैदल चलने का लक्ष्य तय करें

जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, रोजाना कम से कम 30 मिनट तेजी से पैदल चलने की आदत डालें. कोशिश करें कि दिन भर में 8,000 से 10,000 कदम चलें.

चीनी और मैदे से दूरी बनाएं

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक और मैदे से बनी चीजों (जैसे बिस्किट, पिज्जा) को अपनी रसोई से बाहर कर दें. यह एक बदलाव आपकी शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को तेजी से कम करेगा.

रात का खाना जल्दी खाएं

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि सूरज ढलने के आसपास या सोने से कम से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए. इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर रात में चर्बी जलाने का काम कर पाता है. 

प्रोटीन वाली डाइट बढ़ाएं

अपने खाने में दालें, पनीर, सोयाबीन या अंडे जैसी प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें. प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार कुछ खाने की इच्छा (Cravings) नहीं होती. प्रोटीन वजन कम करने में बेहद मदद करता है.

भरपूर नींद लें

फिटनेस के लिए सिर्फ कसरत काफी नहीं है. रोजाना 7-8 घंटे की गहरी नींद लें. जब आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है और तनाव कम होता है जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है.

