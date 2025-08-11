scorecardresearch
 

Feedback

नेल पॉलिश से छुप जाते हैं खराब सेहत के संकेत! डॉक्टर ने बताया रोज लगाना कितना खतरनाक?

रोजाना नेल पॉलिश हमारे शरीर के लिए दुश्मन बन जाता है और उसकी वजह से शरीर में कई बदलाव आ जाते हैं. डॉक्टर ने Aajtak.in को डिटेल में बताया है जो हर लड़की को जानना काफी जरूरी है.

Advertisement
X
नेल पॉलिश लगाने से बीमारियों के संकेत छिप जाते हैं. (Photo Credit: Adobe Image)
नेल पॉलिश लगाने से बीमारियों के संकेत छिप जाते हैं. (Photo Credit: Adobe Image)

Nail Paint Side Effects: महिलाएं अपनी खूबसूरती का खास ख्याल रखती हैं और बालों से लेकर पैर तक हर चीज पर खास ध्यान देती हैं. महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मार्केट में भी कई चीजें मौजूद हैं, जिनमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश से लेकर कई मेकअप प्रोडक्ट शामिल है. हर उम्र की महिलाएं इन सभी चीजों को काफी यूज करती हैं. नेल पॉलिश लगाना सभी को अच्छा लगता है और रोजाना इसे लगाती हैं, कुछ तो कलर बदल-बदल कर नेल पॉलिश लगाती हैं. फैशन नहीं अब तो नेल पॉलिश लगाना कॉन्फिडेंस को बढाता है. नेल पॉलिश के अलावा अब तो बाजार में नेल एक्सटेंशन भी आए हैं जो लोगों के बीच बहुत फेमस हो गए है. 

मगर नेल पॉलिश को लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी उठते हैं कि क्या ये हमारे नाखून और ओवरऑल हेल्थ के लिए सही हैं? क्या नेल पॉलिश के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं? कई बार लोग लड़कियों को नेल पॉलिश न लगाने की भी सलाह देते हैं और इसे लेकर कई मिथ भी है. ऐसे में हमने नेल पॉलिश से हमारी सेहत और स्किन पर क्या असर पड़ता है, इसे लेकर बेंगलुरु के डॉक्टर से बात की और उन्होंने नेल पॉलिश के बारे में काफी अच्छे से बताया.

नेल पॉलिश में कौन-कौन से केमिकल्स होते हैं?

सबले पहले जान लीजिए कि जिस नेल पॉलिश को आप रोज अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं, उसमें कितने केमिकल्स होते हैं. जी हां, नेल पॉलिश में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जो उसे रंग, स्मूदनेस, शाइन और लंबे समय तक टिकने की शक्ति देते हैं. नेल पॉलिश में एसीटोन, ब्यूटाइल एसीटेट, नाइट्रोसेल्यूलोज, सॉल्वैंट्स शामिल होते हैं और उसके अलावा इसमें टोल्यूनि, जाइलीन, और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जहरीले केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जो हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं. हालांकि अच्छे ब्रांड के नेल पॉलिश में हानिकारक केमिकल्स के मात्रा थोड़ी कम हो जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

nail paint side effects
Nail Polish Side Effects: रोज़ाना लगाने से हेल्थ पर असर 
फिटनेस के दौरान न करें ये गलतियां
Hello Health: फिटनेस के चक्कर में न करें ये 3 गलतियां 
chia seeds benefits for skin
स्किन के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं चिया सीड्स, फायदे जान आप भी शुरू कर देंगे खाना 
Doctor Holding brain
वैज्ञान‍िकों ने लैब में बनाया मिनी ब्रेन, इंसानी दिमाग की तरह करता है काम, ये होगा फायदा 
samantha prabhu diet and fitness lifestyle
Samantha Ruth Prabhu की फिटनेस डाइट, जानें... 
Advertisement

नेल पॉलिश लगाने स्किन इफेक्शन हो सकता है?

नेल पॉलिश लगाते समय स्किन पर भी लग जाती है और इसे लेकर भी लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इससे कोई स्किन इंफेक्शन या बीमारी होने का खतरा होता है. बेंगलुरु के स्पर्श अस्पताल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अश्विनी आर. महेश ने कहा, ' नेल पॉलिश लगाने से नहीं बल्कि जब आप नेल पॉलिश लगाने के बाद मैनीक्योर करवाते हैं और उनके क्यूटिकल निकालते हैं, उसकी वजह से इंफेक्शन हो सकता है. कुछ लोगों को नेल पॉलिश से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी (नाखून के आसपास सूजन हो जाती है) होती है. नेल पॉलिश से सीधे तुरंत स्किन कैंसर नहीं होता, लेकिन नेल पॉलिश से नेल वेनोलोमास कवर हो जाता है. ऐसे में नेल पॉलिश में मौजूद केमिकल्स इसके बढ़ने की वजह होते हैं.'

नेल पॉलिश लगाने से नाखून पीले क्यों हो जाते हैं?

इस पर डॉक्टर ने कहा, 'बार-बार नेल पॉलिश लगाने से नाखूनों में मौजूद केराटिन पर केमिकल्स और पिगमेंट का दाग जम जाता है. डार्क कलर की नेलपॉलिश में मौजूद डाई नाखूनों की ऊपरी परत से चिपककर रंग बदल देती है और लंबे समय तक पॉलिश लगे रहने से नाखून सांस नहीं ले पाते और उनकी नेचुरल चमक खो जाती है. नेल पेंट रिमूवर में मौजूद एसीटोन भी नाखूनों को ड्राई और डिसकलर कर सकता है और इसके अलावा नेल पॉलिश सूखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूवी लाइट से भी नाखूनों में पीलापन आ जाता है.  

Advertisement

रोजाना नेल पॉलिश लगाना कितनी सही?

ऑफिस जाने वाली लड़कियां और महिलाएं को प्रेजेंटेबल होकर जाना पड़ता है और ऐसे में उनके नाखूनों पर रोजाना ही नेल पॉलिश लगी रहती है, लेकिन इसकी वजह से उनके नाखून ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं. कोई भी चीज ज्यादा समय के लिए ठीक नहीं होती है और उसी तरह नेल पॉलिश को भी हमेशा नहीं लगाना चाहिए, महीने में 1 या 2 हफ्ते नाखूनों को थोड़ा आराम देना चाहिए. इसके अलावा आपको नेल पॉलिश लगानी ही है तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा सकती हैं.'

नेल पॉलिश कैसे बना शरीर का दुश्मन?

डॉ. अश्विनी आर. महेश ने बताया, 'जब हम रोजाना नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर रखते हैं तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे शरीर में होने वाले बदलाव से अनजान रह जाते हैं. क्योंकि नाखून हमारे शरीर के लिए मिरर की तरह है, शरीर में होने वाला हर चेंज हमारे नाखूनों में दिखाई देता है और इससे कई बीमारियों के संकेत भी मिल जाते हैं और नेल पॉलिश लगाने से वो छुपे रह जाते हैं. दरअसल, नाखूनों का पीला, नीला या सफेद पड़ना अक्सर लिवर, फेफड़े या ब्लड से जुड़ी समस्याओं का लक्षण होता है. पीलिया, एनीमिया, फंगल इंफेक्शन, प्सोरियासिस थायरॉयड डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और सिरोसिस आदि.'

Advertisement

क्या प्रेग्नेंसी में नेल पॉलिश लगाना सही है?

डॉक्टर ने कहा, 'वो प्रेग्नेंसी के दौरान वो महिलाओं को ज्यादातर ऐसी चीजों से दूर रहने की सलाह देती हैं, क्योंकि इसमें दो जान का सवाल होता है. नेल पॉलिश में कई तरह के केमिकल्स होते हैं और अगर वो गलती से भी मुंह में चले जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है. इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए.

बच्चों को नेल पॉलिश से रखें दूर!

छोटे बच्चों के हाथों में भी नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथों को मुंह के अंदर डालते हैं. ऐसे में खाने के दौरान भी बच्चों के मुंह में केमिकल्स जाने का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए उनको नेल पॉलिश से दूर ही रखना चाहिए.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement